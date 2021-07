Bordeaux Mercato : Les grandes lignes de Lopez pour l'été

Publié par Ange A. le 24 juillet 2021 à 08:38

Nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez s’est projeté sur le mercato du club au scapulaire. Le nouvel homme fort du FCGB annonce quelques changements dans les prochaines semaines.

Bordeaux Transfert : Lopez donne le ton pour le mercato

Comme annoncé depuis quelques jours, Gérard Lopez est le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux. L’ancien président du Lille OSC a officiellement pris fonction vendredi. En conférence de presse, il a notamment dévoilé ses ambitions pour le FCGB. Dans un premier temps, il entend hisser le club au scapulaire dans le Top 10 du championnat avant de viser l’Europe dans trois ans. Dans sa sortie, le nouveau patron des Girondins s’est également exprimé sur le mercato en cours. Jusqu’ici les Marine et Blanc n’ont enregistré aucune signature. Une situation qui va changer comme l’indique Gérard Lopez.

« Il y a un effectif à construire en peu de temps. La façon la plus simple ce serait avec les joueurs qui sont là […] On a en tête ce qu’on veut construire, il y aura des changements dans les prochaines semaines, mais je ne peux pas vous dire. Ce matin [vendredi, ndlr] on a encore discuté d’un poste où on pouvait garder le joueur. Vous apprendrez comme nous ce qui se passe au fur et à mesure de ce qui se passe », annonce Gérard Lopez.

Quid du cas Jean-Louis Gasset ?

Dans sa sortie, le nouveau président des Girondins s’est prononcé sur l’avenir de Jean-Louis Gasset. À un an de l’expiration de son contrat, l’entraîneur de Bordeaux est annoncé sur le départ. Pour Gérard Lopez, rien n’a encore été décidé concernant l’avenir du technicien de 67 ans. Son sort sera scellé dans les prochains jours. « C’est quelqu'un, et il le sait, que j’apprécie beaucoup […] La décision n’est pas prise […] La décision, elle viendra dans les jours qui viennent. Une fois qu’elle sera prise, elle sera communiquée que ce soit la continuité ou pas », assure le nouveau dirigeant bordelais.