ASSE Mercato : Le plan de Quevilly-Rouen pour récupérer Nadé

Publié par ALEXIS le 24 juillet 2021 à 19:15

Prêté par l’ ASSE à l'US Quevilly Rouen Métropole la saison dernière, en National, Mickaël Nadé est attendu par le club promu en Ligue 2 pour la saison 2021-2022. Bruno Irles, coach rouennais, a un plan pour se faire prêter encore le défenseur central des Stéphanois.

ASSE : Quevilly-Rouen prêt à patienter pour Mickaël Nadé

Quevilly-Rouen Métropole a sollicité l’ ASSE pour obtenir le prêt de Mickaël Nadé, après sa saison dernière satisfaisante. Le joueur de 22 ans a démarré la préparation estivale avec l’AS Saint-Étienne et la direction du club n’a pas encore pris de décision concernant son avenir dans le Forez. Bruno Irles, lui, souhaitait avoir son effectif au complet avant le début du championnat, ce samedi 24 juillet,. Cependant, il se dit finalement prêt à attendre jusqu’à la fin du mercato estival.

« Les clubs de Ligue 1 qui vont prêter des joueurs attendent, peut-être qu’ils n’arrivent pas à recruter. On peut prendre l’exemple de Mickaël Nadé », a-t-il lâché, dans des propos rapportés par Poteaux Carrés. « L’ ASSE, c’est difficile pour eux de recruter. Du coup, Claude Puel garde Mickaël Nadé, et ce sera au dernier moment (qu’il décidera, ndlr). Sauf que pour nous, le dernier moment, c’est fin août. On aura joué six matches. […] Il vaut mieux être patient. On sera patient pour avoir de bons joueurs », a justifié l’entraîneur de QRM.

Bruno Irles tient au profil des joueurs sollicités

Pour finir, Bruno Irles a expliqué pourquoi, il préfère attendre pour avoir les joueurs dont il a coché les noms. Selon, le technicien Quevilly Rouen Métropole, il « aurait pu prendre dix joueurs qui sont sur le marché, mais ça ne correspond pas à ce qu’il veut ». « Je suis assez exigeant sur les profils, sur ce que je souhaite en vue de performer en Ligue 2 », a-t-il souligné. À noter que le club promu en L2 affrontera l'USL Dunkerque, ce samedi (19h), lors de la 1re journée du championnat, au Stade Marcel Tribut.