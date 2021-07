Bordeaux : Un nouveau départ annoncé chez les Girondins

Publié par Ange A. le 25 juillet 2021 à 02:11

Alors que des renforts se font attendre, les Girondins de Bordeaux devraient prochainement officialiser une nouvelle vente. Aux dernières nouvelles, un latéral va quitter le FCGB pour poursuivre sa carrière en Espagne.

Gérard Lopez proche d’une première vente chez les Girondins

Une nouvelle page des Girondins de Bordeaux s’est ouverte vendredi avec l’arrivée de Gérard Lopez. L’homme d’affaires est le nouveau président du FCGB. Quelques heures après son entrée en fonction, l’ancien président du Lille OSC est sur le point de boucler une première vente. L’Équipe annonce en effet le prochain départ de Thomas Carrique. Jusqu’ici, le club au scapulaire n’a enregistré que des départs sans encaisser de chèque. En fin de contrat, Over Mandanda, Youssouf Sabaly, Hatem Ben Arfa, Maxime Poundjé, Nicolas De Préville et Vukasin Jovanovic ont quitté les Marine et Blanc. Encore lié à son club formateur jusqu’en 2022, Carrique va donc rapporter quelques liquidités à Bordeaux.

Un départ vers La Liga pour Carrique

Le quotidien sportif annonce que Thomas Carrique va s’engager dans les prochaines heures avec le Celta Vigo. Un contrat de deux ans (plus trois en option) est évoqué par le journal spécialisé. Le défenseur de 22 ans connaît assez bien l’Espagne. Il revient d’ailleurs d’un prêt du côté de Calahorra (D3 Espagnole) où il a évolué tout au long de la saison dernière. Il avait déjà effectué une autre pige à l’UD Logroñés de janvier à juillet 2020. En signant au Celta, le natif de Tarbes va découvrir l’élite du football espagnol. Sur le départ, il ne comptabilise que deux apparitions, dont une en Ligue 1 et une autre en Coupe de France, avec les Girondins de Bordeaux. Sa valeur marchande est estimée à 200 000 euros sur Transfermarkt.