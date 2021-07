RC Lens Mercato : Le RCL ne lâche pas le remplaçant de Badé

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2021 à 03:18

Le RC Lens est toujours en quête du remplaçant de Loïc Badé, transféré au Stade Rennais. Éconduit une première fois par le FC Augsbourg pour Kevin Danso, le club nordiste ne lâche pas prise et serait sur le point de boucler le dossier du défenseur central.

Le RC Lens proche de conclure le transfert de Kevin Danso ?

Pour remplacer Loïc Badé au coeur de la défenseur du RC Lens, le club a mis ses radars sur Kevin Danso. Ce dernier évolue en deuxième division outre-Rhin, et il est sous contrat jusqu’à fin juin 2024. Le Racing Club de Lens avait en effet transmis une première offre au FC Augsbourg, mais elle avait été refusée par le club de Bundesliga. Dans ses propos confiés au Magazine Kicker, Stefan Reuter, manager sportif du club allemand avait fait remarquer que l’offre du club de Ligue 1 n’est « pas du tout en phase avec le marché ». D’après le dirigeant du FC Augsbourg, « le RC Lens devrait savoir comment évaluer la valeur d’un défenseur central sur le marché actuellement ».

Malgré ce refus, la direction des Sang et Or n’a pas abandonné la piste menant vers l’arrière de 22 ans. Contrairement à Kicker, qui évoque quelques détails restant à régler entre le RC Lens et les Allemands, le compte MSV Foot annonce que Kevin Danso va porter les couleurs lensoises la saison prochaine. Pour rappel, le RCL a transféré Loïc Badé au SRFC pour 17 M€. Quant à Kevin Danso, sa valeur marchande est estimée à 5 M€ par Transfermarkt.

Le défenseur du FC Augsbourg relancé à Fortuna Düsseldorf

En difficulté avec le club bavarois (son club formateur), le joueur d'origine ghanéenne avait été prêté à Southampton en Premier League (2019-2020), puis à Fortuna Düsseldorf en 2e division allemande. Il s’était bien relancé en 2e division allemande en 2020-2021. L’international autrichien (6 sélections) avait disputé 33 matchs de championnat et avait été titulaire 31 fois. Le joueur sollicité par le RC Lens avait marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives sous le maillot de Düsseldorf.