Man United Mercato : Après Varane, un autre coup de folie

Publié par Thomas le 26 juillet 2021 à 22:38

Selon les tabloïds britanniques, le club de Manchester United serait passé à l’offensive pour recruter le défenseur central français du FC Séville, Jules Koundé. Alors que les Red Devils sont en passe d’enregistrer l’arrivée de Raphaël Varane dans l’axe de la défense, pour un montant avoisinant les 58 millions d’euros, les dirigeants mancuniens préparent désormais une offre pour un autre défenseur central. Le club du FC Séville est intransigeant et demande un montant de 80 millions d’euros pour lâcher sa pépite de 22 ans. Le Real Madrid se montre aussi très intéressé sur le dossier.

Man United : Après Varane, Jules Koundé pisté par Solskjaer

Le mercato mancunien ne cesse d’agiter l’Angleterre ces dernières semaines. Après Jadon Sancho, arrivé il y a quelques jours à United, et Raphaël Varane, dont la venue à Old Trafford n’est désormais plus qu’une question d’heures, les dirigeants de Man United s’activent pour réaliser un autre gros coup. Selon le Daily Mail, Jules Koundé serait dans le viseur d’Ole Gunnar Solskjaer, qui voudrait l’associer à Raphaël Varane dans sa future défense. Le FC Séville, connaissant la forte cote que possède sa pépite, a posé ses conditions : 80 millions d’euros non négociable. Arrivé il y a deux saisons en Andalousie, le Français a explosé cette saison en Liga, et se voit courtiser par de grands cadors européens.

Le Real Madrid aussi sur le coup

Sous contrat jusqu’en 2024, Jules Koundé pourrait quitter Séville dès cet été, et sa destination est toujours incertaine. Si Manchester United se montre entreprenant sur le dossier, L'Équipe informe de l’intérêt porté par le Real Madrid, qui a vu ses deux piliers en défense s’en aller cet été (Ramos parti au Paris Saint-Germain au début du mois), pour le central français. L’ex-bordelais fait partie des favoris de Florentino Pérez, mais son prix affiché par le FC Séville fait réfléchir la direction madrilène. Pisté pour combler le départ de Varane, les Merengues pourraient finalement se rabattre sur la recrue David Alaba et le Brésilien Militao pour sa saison 2020-2021.