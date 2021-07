OM Mercato : Longoria temporise pour une arrivée à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 27 juillet 2021 à 06:38

Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria s’est longuement exprimé sur le mercato ambitieux de l’ OM. Le président marseillais en a profité pour faire une mise au point sur le dossier Daniel Wass, pressenti pour rejoint Marseille cet été.

OM Mercato : Longoria calme le jeu pour Daniel Wass

En quête d’un nouveau latéral, l’ OM a peut-être trouvé son bonheur du côté de la Liga. Le latéral polyvalent du FC Valence CF, Daniel Wass, est annoncé avec instance à l’Olympique de Marseille. À un an du terme de son contrat, l'international danois donnerait même sa priorité au club phocéen et le président Pablo Longoria pourrait s’appuyer ses excellentes relations avec le club espagnol pour boucler le deal.

Un accord de principe entre le joueur de 31 ans et la direction marseillais est même évoqué ces derniers jours. Il ne resterait plus qu’à régler les derniers détails avant d’officialiser son transfert à Marseille. Le président Pablo Longoria a cependant tenu à calmer le jeu dans ce dossier. « On a beaucoup de respect pour Wass que j'ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu'on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours, ce sont des négociations difficiles. Wass n'a plus qu'un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger. Il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités », a confié Pablo Longoria, qui devrait joue la carte de la prudence dans ce dossier.

Les négociations se poursuivent pour Lirola

Par ailleurs, Daniel Wass n’est pas le seul latéral droit ciblé par l’ OM. La priorité à ce poste demeure Pol Lirola, prêté la saison dernière à Marseille. Les discussions se poursuivent avec la Fiorentina en vue de son retour à l’OM. « C’est vrai que nous sommes en train de discuter, de parler. Dans ce type de marché, les temps sont lents. Il y a des situations où il faut accélérer et dans d'autres non », a assuré Pablo Longoria.