Bordeaux Mercato : Les Girondins tiennent leur nouvel entraîneur

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2021 à 20:38

Nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a choisi Vladimir Petkovic au poste d’entraîneur de son équipe, à la place de Jean-Louis Gasset. Un accord a été trouvé avec l’Association suisse de football (ASF) pour le transfert de son sélectionneur en Gironde.

Bordeaux : Accord entre les Girondins et l'ASF pour Petkovic

Tous les voyants sont au vert pour que Vladimir Petkovic (58 ans) soit le nouvel entraîneur de Bordeaux. La fédération de football suisse a confirmé la demande des Girondins pour son sélectionneur national, lundi, dans un communiqué officiel. L’Équipe, elle, confirme ce mardi que le technicien sera bel et bien le successeur de Jean-Louis Gasset. « Un accord avec la fédération suisse (ASF, ndlr) a été trouvé pour le libérer de son contrat qui courait jusqu'au 31 décembre 2022 », a appris le quotidien sportif. Selon la source, Vladimir Petkovic va s’engager avec le club au scapulaire pour trois saisons, soit jusqu’en juin 2024.

Le journal va même plus loin en annonçant la présence du nouvel entraîneur de Bordeaux, samedi, lors du dernier match amical des Girondins contre l’ES Troyes AC à l'occasion de leur dernier match de préparation estivale. Les Marine et Blanc affronteront Clermont Foot 63, le dimanche 8 août 2021, au Matmut Atlantique.

Le parcours de Vladimir Petkovic

Vladimir Petkovic (57 ans) était le sélectionneur de la Nati (non de l’équipe nationale suisse) depuis le 1er juillet 2014. C'est lui qui a conduit le Suisse en quarts de finale de l'Euro 2020. Son équipe avait sorti l'Équipe de France au tir au but (3-3; 5 tab à 4) en 8e de finale. Avant de prendre la sélection suisse en main, il avait entraîné 7 clubs suisses, notamment le FC Lugano (2004-2005), Young Boys de Berne (2008-2011) ou encore le FC Sion (2012). Il avait aussi dirigé l’encadrement technique de Samsunspor (2011-2012) en Turquie et la Lazio Rome (2012-2013) en Italie.