PSG Mercato : Une décision radicale de Pochettino est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 27 juillet 2021 à 23:58

Leonardo, directeur sportif du PSG, veut dégraisser avant de poursuivre son recrutement. Mais il devra compter avec les choix de son entraîneur Mauricio Pochettino.

Pochettino bloque une décision de Leonardo

Pour finaliser l’opération Paul Pogba, Leonardo doit absolument faire de la place au milieu de terrain. Ce soir, RMC Sport a confirmé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain veut se séparer de Rafinha. Arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone contre un chèque de 1,5 million d’euros, le milieu de terrain brésilien n’a pas vraiment convaincu les dirigeants parisiens. Mais cela ne semble pas être le cas en ce qui concerne Mauricio Pochettino.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le coach argentin des Rouges et Bleus compte sur l’international brésilien de 28 ans et le lui a fait savoir. Pochettino s’oppose donc à un départ de son milieu offensif dont le bail court jusqu'en 2023. Même son de cloche chez le joueur formé à Barcelone qui se sent bien à Paris et aimerait rester encore la saison prochaine, même si c’est pour être remplaçant. Une décision qui ne ravit pas du côté de la Catalogne.

Mercato PSG : Rafinha, un coup dur pour le Barça

À la recherche de liquidités pour équilibrer ses finances et faire valider le nouveau contrat de Lionel Messi auprès de la Ligue Espagnole, le FC Barcelone comptait sur un transfert de Rafinha. Club formateur du natif de Sao Paulo, la formation catalane s’est offert 35% sur sa revente lors des discussions avec les dirigeants du PSG selon le Mundo Deportivo.

Estimé à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Rafinha représente une manne d’argent lors de cette intersaison pour le dernier troisième de Liga. Mais cet argent ne viendra probablement pas. Sauf si une offre hors marché tombe à la dernière minute. Affaire à suivre donc...