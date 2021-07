ASSE : Révélation étonnante de Puel sur le mercato de Sainté

Publié par ALEXIS le 28 juillet 2021 à 11:18

Claude Puel est revenu sur le mercato estival de l’ ASSE. L’entraîneur et manager général des Verts a encore douché le marché des transferts concernant son équipe.

Il reste encore un peu plus d’un mois pour la fin du mercato de l’été. Jusqu’ici, l’ ASSE n’a toujours pas recruté de nouveaux joueurs. Claude Puel a seulement réussi à prolonger le contrat de Romain Hamouma et de plusieurs jeunes joueurs de son effectif. La probable première recrue estivale, Wajdi Kechrida, (25 ans), n’a toujours pas signé officiellement à l’AS Saint-Étienne. Le défenseur latéral droit Franco-Tunisien est pourtant libre de tout engagement. Faisant un nouveau point sur le mercato des Stéphanois, le manager général a fait savoir qu’il n’attend personne, faute de moyens financiers pour recruter. « Nous n’avons pas de manne financière… », a-t-il confirmé dans L'Équipe, avant de faire le surprenant aveu suivant : « On n’a pas participé aux quatre derniers mercatos. »

Pour rappel, l’ ASSE a recruté Jean-Philippe Krasso, Adil Aouchiche et Yvann Neyou à l’été 2020. Les deux premiers sont arrivés libres, tandis que le transfert du dernier du Sporting Braga a couté 400 000 €. Cependant, la direction stéphanoise a quand même investi 4,5 M€ pour lever l'option d'achat de Timothée Kolodziejczak, en juillet 2020. De plus, en janvier 2021, Claude Puel s’était fait prêter les services d’Anthony Modeste (attaquant de 33 ans) et Pape Abou Cissé (défenseur de 25 ans) jusqu’à la fin de l’exercice dernier.

Le manager général défend sa politique

Après son point sur le mercato, Claude Puel a expliqué la nouvelle politique menée au sein du club ligérien. « Il faut garder le cap, développer des jeunes pour le futur. Mon objectif, quand je suis arrivé (en octobre 2019, ndlr), c’était d’essayer de rajeunir l’effectif, de développer des actifs à fort potentiel pour l’avenir », a-t-il indiqué. Notons que Wahbi Khazri (30 ans), Miguel Trauco (28 ans), Timothée Kolodziejczak (29 ans), Ryad Boudebouz (31 ans) et Romain Hamouma (34 ans) sont les joueurs les plus âgés de l' ASSE. Et ils seront tous en fin de contrat le 30 juin 2022.