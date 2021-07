OM Mercato : 7 M€, Pablo Longoria prend un premier stop !

Publié par Timothée Jean le 28 juillet 2021 à 22:38

Président de l’ OM, Pablo Longoria est très actif sur le marché des transferts avec huit nouvelles recrues bouclées cet été. Mais tout ne réussit pas forcément au président marseillais.

OM Mercato : Longoria tient un accord avec ce défenseur

Après avoir bouclé l’arrivée de huit renforts cet été, le président de l' OM, Pablo Longoria, devrait temporiser sur son mercato afin de se concentrer prioritairement sur les possibles ventes du club. Les noms de Dario Benedetto, Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara sont d'ailleurs annoncés sur le départ cet été. Pourtant, Pablo Longoria travaille toujours en coulisse pour attirer de nouveaux joueurs à Marseille.

L'Equipe révèle récemment que le défenseur Daniel Wass, à une année de la fin de son contrat avec Valence, est proche de rejoindre l'Olympique de Marseille. Le club marseillais aurait conclu un accord de principe avec le joueur de 31 ans. Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente avec Marseille afin de finaliser la transaction. Pablo Longoria pourrait user de ses bonnes relations avec le club Che pour boucler ce deal. Mais les négociations entre les deux écuries semblent désormais se compliquer.

Valence bloque Daniel Wass

Le média Superdeportes reste en effet très pessimiste sur le dossier. Selon la source, Valence CF ne souhaite pas perdre son latéral droit lors de ce mercato. Daniel Wass n'a plus qu'une année sur son contrat, mais il est hors de question pour le club Che de le laisser partir pour autant. Le club espagnol tente alors de prolonger son contrat expirant en juin 2022. « Valence a essayé de le renouveler et il est nécessaire d'agir dans le respect de chacun. Surtout un club que je connais très bien. Nous allons attendre et voir quelles sont les possibilités », a récemment confié Pablo Longoria. Les dirigeants de l' OM font donc face à un problème épineux dans ce dossier.

Quoi qu’il en soit, l’OM ne semble pas faire de Daniel Wass une priorité pour renforcer son couloir gauche. La preuve, selon la source, les dirigeants phocéens n'ont jusqu'ici formulé aucune offre à Valence pour le défenseur danois, dont la valeur marchande estimée à 7 millions d'euros. Les Marseillais s’activeraient plutôt pour attirer Pol Lirola, prêté la saison dernière par la Fiorentina.