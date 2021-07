AS Monaco Mercato : Kovac fonce sur un international anglais

Publié par Timothée Jean le 29 juillet 2021 à 05:18

Entraineur de l’AS Monaco, Niko Kovac s’active pour renforcer son effectif. Et aux dernières, l’entraineur monégasque serait sur les traces d’un jeune milieu de terrain évoluant à Arsenal.

AS Monaco Mercato : Niko Kovac convoie un crack d’Arsenal

L’AS Monaco poursuit son mercato estival. Le club monégasque a déjà mis la main sur le jeune Ismail Jakobs (21 ans) et le gardien de but Alexander Nubel (24 ans). Après ces deux renforts, le club de Principauté souhaite désormais attirer un nouveau milieu de terrain. Et selon les informations de RMC Sport, le choix des recruteurs de l’AS Monaco s’est porté sur Joe Willock (21 ans), le milieu de terrain anglais d'Arsenal.

Une piste confirmée par Foot Mercato, qui assure que le club monégasque « avance fort » sur le dossier. Lié aux Gunners jusqu’en juin 2023, le natif de Londres pourrait découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Les négociations se poursuivent toujours entre les différentes parties afin de trouver un terrain d’entente. Mais l’AS Monaco n’est pas le seul club intéressé par le milieu de terrain. Le club entrainé par Niko Kovac devra faire à la concurrence de Newcastle dans ce dossier.

Newcaste également intéressé par Joe Willock

Joe Willock a été prêté la saison dernière à Newcastle où il s'est rapidement imposé. Le milieu de terrain anglais a inscrit 8 buts en 14 apparitions en Premier League. Fort de ses performances, les Magpies s’activent pour le récupérer. L’entraineur Steve Bruce confiait récemment au micro de The Chronicle Live qu'il espère pouvoir compter sur Joe Willock pour la saison prochaine.

Newcastle souhaiterait une nouvelle fois recruter le joueur de 23 ans sous la forme d’un prêt. Mais il y’a peu de chance que cela aboutisse, car les Gunners privilégieraient un transfert sec pour leur joueur. L’AS Monaco a donc une sérieuse carte à jouer dans ce dossier.