ASSE Mercato : Les vérités de Puel sur le départ de Fofana

Publié par Ange A. le 29 juillet 2021 à 08:38

L’AS Saint-Étienne a empoché un joli chèque l’été dernier en cédant Wesley Fofana à Leicester City. Entraîneur de l’ ASSE, Claude Puel a de nouveau évoqué le transfert de son ancien défenseur central.

Claude Puel sort la vérité sur le transfert de Fofana

Pour sa deuxième saison sur le banc de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel a terminé à la 11e place du championnat. Un léger mieux, quand on sait qu’il avait terminé à la 17e place lors de l’exercice tronqué 2019-2020. L’ ASSE avait pourtant des raisons de terminer à une meilleure place après son excellent départ lors de la saison écoulée. Les ennuis ont débuté après le transfert de Wesley Fofana vers Leicester City. Une opération qui a tout de même permis au club ligérien d’empocher 40 millions d’euros. Pour Claude Puel, le départ du défenseur central était une nécessité pour faire face aux difficultés financières liées à la Covid19 et à la crise avec Mediapro.

Wesley Fofana condamné à quitter l’ ASSE

« On avait fait un super début de saison mais la perte de Fofana, qui était nécessaire, a changé quelque chose et avec la perte du diffuseur, la pandémie, que pouvions-nous faire ? Il fallait assurer les salaires des salariés et avoir un discours de vérité », a dévoilé l’entraîneur de l’ ASSE dans les colonnes de L’Équipe. Depuis le transfert de Wesley Fofana, le technicien castrais cherche à lui trouver un remplaçant dans l’axe de sa défense. Recruté en hiver dans le cadre d’un prêt, Pape Abou Cissé a donné certaines assurances aux Verts. Faute de moyens pour lever son option d’achat, le Sénégalais est retourné à l’Olympiakos au terme de la saison. Il pourrait néanmoins signer son retour en Ligue 1 sous le maillot du promu Troyes. De son côté, le club du Forez continuer d’explorer des pistes à moindre coût pour signer un renfort défensif, l’une de ses priorités lors de ce mercato estival.