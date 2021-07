Mercato OL : L’Ajax lance un message à Juninho pour André Onana

Publié par JEAN-LUC D le 29 juillet 2021 à 16:51

André Onana fait partie des gros dossiers du mercato OL de cet été. À un an de la fin de son contrat avec l’Ajax Amsterdam, le gardien de but camerounais pourrait changer d’air cet été. Un dirigeant du club néerlandais s’est prononcé sur sa situation. Juninho est directement interpellé.

L’Ajax met la pression pour André Onana

Directeur sportif de l’Ajax Amsterdam, Marc Overmars a accordé une interview au média local Voetbal International. L’occasion pour l’ancien international néerlandais de mettre la pression sur son homologue de l'Olympique Lyonnais, Juninho, ainsi que tous les autres clubs qui sont intéressés par André Onana. L’Ajax ne veut pas voir le gardien de 25 ans partir sans aucune indemnité dans un an. Marc Overmars invite donc tous ses prétendants à agir vite.

« De nombreux clubs veulent maintenant profiter de la situation. Sa valeur est faible et ils veulent utiliser cela. Je comprends et je pourrais en faire de même dans l’autre sens. Pour certains clubs, c’est aussi l’occasion de signer ce gardien. Car sous contrat pour une durée plus longue et sans sa suspension, il vaudrait 30 M€. Si c’était moi, j’aurais agi rapidement. Vous pouvez attendre six mois. Attendez, alors il pourra signer gratuitement. Mais alors il y aura aussi des clubs très différents qui arriveront et vous aurez beaucoup plus de concurrence », a déclaré l’ancien milieu de terrain d’Arsenal. Bien qu’intéressé, l’Olympique Lyonnais ne compte toutefois pas se ruiner pour Onana.

Mercato OL : les raisons du blocage dans le dossier Onana

Après les officialisations des défenseurs français et brésiliens Damien Da Silva et Henrique, l’Olympique Lyonnais se montre peu actif sur le marché des transferts. Excepté le départ de Joachim Andersen, qui avait été prêté à Fulham la saison dernière et qui va retrouver la Premier League en s'engageant avec Crystal Palace pour cinq ans contre un chèque d’environ 20 millions d’euros. Il y a quelques semaines, les Gones ont été annoncés sur les traces du gardien de l’Ajax Amsterdam André Onana.

Selon certaines sources, le club olympien et le portier formé au FC Barcelone ont trouvé un accord sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026. Toutefois, la proposition de Juninho, directeur sportif de l’ OL, a été jugée insuffisante par son homologue de l’Ajax. En effet, si l’Olympique Lyonnais était prêt à conclure le deal pour 3 millions d’euros avec des bonus et un pourcentage à la revente, l’ancien club du milieu barcelonais Frenkie de Jong réclame de son côté 10 millions d’euros.

D’après les informations divulguées ce jeudi par le quotidien Le Progrès, le dossier Onana est « à l'arrêt ». Le média régional explique que les dirigeants lyonnais ne comptent pas succomber à la surenchère des Néerlandais qui ont gonflé le prix de l’international camerounais et « l’OL a coupé le téléphone, une manière de faire du commerce et de revenir plus tard ». Reste maintenant à savoir si Juninho entend poursuivre les discussions avec Marc Overmars, s’il abandonne l’idée de recruter André Onana cet été ou bien s’il préfère patienter pour le récupérer gratuitement dans un an.