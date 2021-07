OM Mercato : Kamara, la nouvelle offre de l’AS Monaco dévoilée

Publié par Timothée Jean le 29 juillet 2021 à 12:31

Dans le viseur de Newcastle, le grand espoir de l’ OM, Boubacar Kamara plaît également à l’AS Monaco. Les dirigeants monégasques auraient même formulé une offre concrète en vue de boucler sa signature.

L’avenir de Boubacar Kamara continue d’animer la rubrique mercato de l’ OM. Alors que les dirigeants marseillais cherchent à prolonger son contrat expirant le 30 juin prochain, le milieu polyvalent n’a pas répondu favorablement aux offres de sa dircetion. Le joueur de 21 ans se donne du temps afin de prendre la bonne décision concernant la suite de sa carrière. Seulement, cette hésitation commence à agacer les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Récemment, le président Pablo Longoria a poussé un coup de gueule, tout en invitant le minot marseillais à prendre une décision définitive le plus rapidement possible. Dans le cas contraire, l’ OM envisage de le vendre cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. Cette situation a alors alerté ses nombreux prétendants. Si les noms de Lazio Rome, Chelsea, l’AC Milan ou encore Newcastle sont évoqués, aujourd’hui c’est l’AS Monaco qui est le plus pressant sur le dossier. Le club du Rocher verrait d’un bon œil l’arrivée de Boubacar Kamara. Et selon les informations dévoilées par un journaliste de Winamax, les dirigeants monégasques auraient formulé une première offre à l’ OM pour s’offrir l’international espoir tricolore.

15 M€ pour Boubacar Kamara

Cette proposition de l'AS Monaco avoisinerait les 15 millions d’euros, selon la source. Un montant en deçà des attentes de l’Olympique de Marseille qui n’envisage pas pour autant de voir le milieu défensif partir libre à l’issue de son contrat la saison prochaine, sans une rentrée d’argents.

En l’état actuel des choses, il apparaît peu probable que la proposition de l’AS Monaco soit acceptée par l’Olympique de Marseille, qui a bien conscience de compter dans ses rangs un joueur à forte valeur marchande. Le feuilleton Boubacar Kamara est donc loin d’être terminé. Si les Monégasques souhaitent recruter Boubacar Kamara, ils devront revoir leur offre à la hausse. Les Magpies s’activent également en coulisses afin d’arracher la signature du minot marseillais.