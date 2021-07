PSG Mercato : Leonardo conclut un accord fabuleux avec West Ham

Publié par JEAN-LUC D le 29 juillet 2021 à 13:51

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le PSG se retrouve en surpeuplement au poste de gardien de but. Alphonse Areola va ainsi faire ses valises et retourner en Premier League sous le maillot de West Ham. L’affaire est totalement bouclée.

Mercato PSG : Alphonse Areola va retourner en Angleterre

Revenu de son prêt d’une saison à Fulham, Alphonse Areola va déjà refaire ses valises pour retourner en Angleterre. Désormais barré par Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le gardien de but français voit son avenir s’éloigner de plus en plus de son club formateur. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, le champion du monde 2018 ne sera pas conservé dans l’effectif de Mauricio Pochettino et doit trouver un nouveau point de chute pour poursuivre sa carrière.

Après 37 matchs toutes compétitions confondues pour la saison 2020-2021, le portier de 28 ans a convaincu les dirigeants de Fulham, mais la descente du club en Championship ne l’a pas encouragé à rester chez les Cottagers qui voulaient pourtant le garder. Toutefois, c’est bien en Angleterre qu’il va évoluer la saison prochaine, mais sous un autre maillot.

Accord entre le PSG et West Ham pour Alphonse Areola

En effet, d’après les informations divulguées ce jeudi par le quotidien L’Équipe, Leonardo a bouclé le départ d’Alphonse Areola. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain et son homologue de West Ham sont parvenus à un accord pour le transfert du Titi parisien sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Selon le journal sportif, Areola devrait même passer sa visite médicale ce jeudi et signer son contrat avec les Hammers vendredi au plus tard.

« Le PSG et le club londonien se sont officiellement entendus pour un prêt avec option d’achat du gardien international français. Areola passe sa visite médicale ce jeudi et devrait signer son contrat dans la foulée ou ce vendredi au plus tard », explique la publication francilienne. Une information également confirmée par RMC et Le Parisien. Une bonne affaire pour le Paris Saint-Germain, mais également pour Areola. À noter que les dirigeants parisiens cherchent aussi à trouver une porte de sortie à Sergio Rico qui refuse de passer troisième dans la hiérarchie des gardiens depuis l’arrivée de Donnarumma. Annoncé au LOSC, son salaire a refroidi le club lillois qui a fait un autre choix pour la succession de Mike Maignan.