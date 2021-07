OM Mercato : Monaco ou Marseille, Kamara a fait son choix !

Publié par Timothée Jean le 29 juillet 2021 à 16:31

À une année de la fin de son contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara ne manque pas de sollicitations. L’AS Monaco, la Lazio Rome ou encore Newcaste souhaiterait le recruter cet été. Et alors que la direction marseillaise tente de lui proposer un nouveau bail, le jeune milieu défensif aurait pris sa décision.

OM Mercato : Boubacar Kamara ne souhaite pas prolonger

L'idylle entre Boubacar Kamara et l’Olympique de Marseille pourrait bien s'achever lors de ce mercato estival. Alors que son contrat expire en juin prochain, le milieu polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe de la défense, ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour le renouvellement de son bail.

Agacé par cette situation, le président de l’OM a récemment mis un coup de pression sur son jeune joueur.« Je n'aime pas avoir un joueur en fin de contrat, surtout quand il vient du centre de formation », avait lancé Pablo Longoria, en invitant son jeune milieu de terrain à trancher sur la suite de sa carrière. Et selon les informations du Corriere dello Sport, c’est désormais chose faite ! Le média indique en effet que Boubacar Kamara ne souhaite pas prolonger son bail avec son club formateur. Par conséquent, son départ de l' OM semble inéluctable. Le club marseillais envisagerait désormais de le vendre afin d’éviter un départ gratuit dans un an. Et ce ne sont pas les sollicitations qui manquent.

L’AS Monaco en pole position pour Kamara ?

Âgé de 21 ans, Boubacar Kamara a tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens qui se bousculent pour arracher sa signature. Parmi eux, l’AS Monaco aurait pris une sérieuse avance dans le dossier. Le club du Rocher aurait déjà formulé une offre de 15 M€ pour s’offrir le minot marseillais. Mais cela ne préjuge en rien que l’AS Monaco sera la future destination du crack marseillais. Car l’Olympique de Marseille réclamerait environ 30 M€ pour son joueur.

Newcastle, l'AC Milan, la Lazio Rome, l'Atalanta Bergame, Sassuolo ou encore Arsenal seraient également à l’affût pour le Marseillais, selon la source. Cette forte concurrence pourrait ainsi permettre à la direction de l' OM d’atteindre son objectif en touchant un joli chèque sur le probable départ de sa pépite.