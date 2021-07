OM Mercato : Une destination déjà écartée pour Benedetto !

Publié par Timothée Jean le 29 juillet 2021 à 20:31

Dario Benedetto se rapproche de plus en plus d’un départ de l’ OM. Si le São Paulo FC s’active pour le recruter, l’attaquant argentin a déjà des idées claires concernant la suite de sa carrière.

OM Mercato : Dario Benedetto ne voudrait pas de l’Espagne

Malgré un contrat jusqu’en juin 2023 avec l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Si l’attaquant argentin désire rester au sein de l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli, sa direction ne l’entend pas de cette oreille. L’ OM envisage en effet de le céder cet été afin de renflouer ses caisses et réduire sa masse salariale. L’ancien joueur de Boca Juniors pourrait donc changer d'air durant ce mercato estival.

Cependant, Dario Benedetto a déjà écarté une destination en cas de part de l’Olympique de Marseille. Comme l’indique La Provence dans son article du jour, le buteur marseillais ne serait pas tenté par la perspective d’évoluer en Liga la saison prochaine, où Elche est intéressé depuis de longue date. Le club espagnol a pour actionnaire majoritaire l’agent du joueur de 31 ans et se serait déjà renseigné sur sa disponibilité. Mais tout cela ne serait pas suffisant pour convaincre l’ancien goleador de Boca Juniors de rejoindre l’Espagne cet été. Cette décision de Benedetto pourrait faire les affaires des autres courtisans.

La voie se dégage pour São Paulo

Avec ce concurrent en moins, tout laisse à penser que Dario Benedetto pourrait bel et bien rebondir au Brésil lors de ce mercato estival. Courtisan déclaré dans ce dossier, le São Paulo FC s’active pour boucler son transfert le plus rapidement. Goal révélait récemment que le buteur devrait rejoindre le club brésilien sous la forme d’un prêt. Les négociations se poursuivent toujours entre les différentes parties afin de trouver un terrain d’entente. Quoi qu’il en soit, la voie semble se dégager de plus en plus pour São Paulo.