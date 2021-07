OM : Blessure de Steve Mandanda, les premiers diagnostics

Publié par Timothée Jean le 30 juillet 2021 à 05:15

Les supporters de l’ OM peuvent pousser un ouf de soulagement. Les premières nouvelles sont rassurantes concernant l'état de santé de Steve Mandanda, sorti sur blessure face à l’ASSE, mercredi dernier en match amical.

OM Mercato : Rien de grave pour Steve Mandanda

Pour son avant-dernier match de préparation, l’Olympique de Marseille affrontait l’AS Saint-Saint-Etienne au stade Jean-Laville de Gueugnon. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont s’imposés (2-1) face aux Verts, mais ne sont pas sortis indemnes de cette rencontre. Présent dans les buts, le gardien de but Steve Mandanda a été contraint d’abandonner ses coéquipiers dès la 15e minute en raison d’une blessure au genou. Il a été remplacé par Simon Ngapandouetnbu.

Cette blessure de Steve Mandanda a beaucoup fait parler, certains redoutant le pire pour le portier tricolore à moins de dix jours de la reprise du championnat. Fort heureusement pour les supporters de l’ OM, le journal La Provence annonce qu’il y’a plus de peur que de mal. Le quotidien provincial assure en effet que le gardien de 36 ans a passé des examens médicaux ce jeudi et les premiers diagnostics n’ont rien révélé de grave. Les nouvelles sont donc "rassurantes" pour Steve Mandanda, qui pourrait être opérationnel le plus rapidement possible.

Steve Mandanda apte pour le prochain de Marseille

La source indique par ailleurs que le portier tricolore sera même apte pour l’ultime match de préparation de l’ OM face à Villarreal. Cette rencontre se déroulera le samedi prochain au stade Vélodrome (à partir de 21h) où le peuple olympien fera son grand retour. L’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli pourrait également compter sur son capitaine pour le match contre Montpellier HSC, dans le cadre de la première journée de la Ligue 1, prévue le 8 août prochain à La Mosson.