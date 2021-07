OM Mercato : Le message retentissant du Téfécé pour Adli

Publié par Ange A. le 30 juillet 2021 à 06:51

L’ OM a un énorme coup à jouer cet été avec Amine Adli, l’une de ses vieilles cibles sur le mercato. Bien qu’il ait débuté la nouvelle saison sous les couleurs du Toulouse FC, le milieu offensif ne la terminera pas avec la célèbre tunique violette. Une nouvelle confirmation a été faite dans ce sens ce jeudi par Damien Comolli, le président du Téfécé.

Champ libre pour l’ OM dans le dossier Adli

S’il a déjà recruté huit renforts cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas encore bouclé son mercato. Le club phocéen doit encore signer quelques recrues avant de lancer sa saison le 8 août prochain contre le Montpellier Hérault SC en Ligue 1. Président de l’ OM, Pablo Longoria avait annoncé 11 signatures lors du mercato estival. Le dirigeant olympien est sur le point de tenir sa promesse puisqu’il a déjà accueilli plus de la moitié des recrues promises. Courtisan de longue d’Amine Adli, le président olympien a un sérieux coup à jouer cet été avec le meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière. Telle est la quintessence de la dernière sortie de Damien Comolli, le président du Toulouse FC.

Amine Adli sans avenir à Toulouse

Dans une nouvelle sortie dans les colonnes de L’Équipe, le patron des Violets a annoncé le départ d’Amine Adli du Téfécé. « On se retrouve dans la situation de devoir vendre Amine Adli, parce qu’il ne veut pas prolonger et qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat », a assuré Damien Comolli au quotidien sportif. Pour le dirigeant toulousain, il est donc hors de question de laisser filer son crack gratuitement dans un an au moment de l’expiration de son contrat. Une sacrée nouvelle pour l’ OM qui a inscrit le nom du Pitchoun de 21 ans sur sa short-list depuis le dernier mercato hivernal. Reste maintenant à savoir si Marseille s’alignera aux exigences du Téfécé. S’il est estimé à 6 millions d’euros sur Transfermarkt, le crack toulousain quittera son club formateur pour un montant bien supérieur dans les prochaines semaines.