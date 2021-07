PSG Mercato : Après Ramos, Leonardo a raté un autre gros calibre

Publié par JEAN-LUC D le 30 juillet 2021 à 19:51

À la recherche d’un renfort de classe mondiale au niveau de la charnière centrale, le PSG a enregistré la signature gratuite de Sergio Ramos. Après l’ancien emblématique capitaine du Real Madrid, Leonardo aurait même pu faire venir un autre gros calibre pour le même poste.

Raphaël Varane voulait venir au PSG

Après seize années de bons et loyaux services au cours desquelles il a tout gagné, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid cet été. Arrivé au terme de son engagement, le défenseur central de 35 ans n’a pas trouvé d’accord avec Florentino Pérez afin de parapher un nouveau bail. À la recherche d’un nouveau point de chute pour rebondir, l’international espagnol s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain pour deux ans, soit jusqu’en juin 2023. En mettant la main sur le champion du monde 2010, le PSG s’offre l’un des trois meilleurs de la planète à ce poste.

Mais d’après la presse anglaise, Leonardo aurait également pu frapper un autre gros coup de ce genre s’il l’avait vraiment voulu. En effet, d’après les informations du média The Athletic, avant de signer pour Manchester United, Raphaël Varane était séduit par le projet parisien et aurait aimé rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino cet été. Le tabloïd anglais explique que les Red Devils ont sérieusement craint la concurrence du PSG pour l’international français de 28 ans.

Le club anglais était conscient que si Leonardo était effectivement passé à l’action avec une offre concrète, Varane ne serait jamais venu en Premier League. L’ancien pensionnaire du RC Lens ayant avoué son penchant pour les Rouges et Bleus. Finalement, Leonardo n’est pas allé au-delà de la simple prise de renseignements dans ce dossier et le natif de Lille a rejoint Manchester United pour le plus grand plaisir de l’entraîneur Ole Gunnar Solskjær.

Raphaël Varane rentre dans l’histoire

Débarqué en 2011 en provenance du RC Lens contre un chèque de 10 millions d’euros, Raphaël Varane va poursuivre sa carrière à Manchester United. Mardi, le club anglais a annoncé avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert du défenseur français contre une enveloppe de 50 millions d’euros. Varane rentre ainsi dans le gotha des 10 défenseurs les plus chers de l’histoire. Huitième à égalité avec Eder Militao (50M€) et devant David Luiz (49,50M€), Varane est devancé dans ce classement par John Stones (55,60M€), Aymeric Laporte (65M€), Ruben Dias (68M€), Lucas Hernandez (80M€), Virgil van Dijk (84,65M€), Matthijs de Ligt (85,50M€) et son nouveau coéquipier Harry Maguire (87M€).

Sous le maillot du Real Madrid, Raphaël Varane a remporté 3 titres de champion d'Espagne (2012, 2017 et 2020), une coupe du Roi (2014), trois Supercoupe d'Espagne (2012, 2017 et 2020), quatre Ligues des champions (2014, 2016, 2017 et 2018), trois Supercoupe de l'UEFA (2014, 2016 et 2017) et quatre coupes du monde des clubs (2014, 2016, 2017 et 2018). Des titres et trophées à jamais gravés dans sa mémoire.