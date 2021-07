ASSE Mercato : Claude Puel aurait-il menti pour Kechrida ?

Publié par Ange A. le 31 juillet 2021 à 10:31

Longtemps annoncé à l’AS Saint-Étienne, le latéral tunisien Wadji Kechrida ne rejoindra pas les Verts. Entraîneur de l’ ASSE, Claude Puel a finalement tranché à ce sujet. Seulement, la raison avancée par le coach stéphanois ne tiendrait pas.

Kechrida, une vieille connaissance de Claude Puel ?

« Nous ne suivons pas ce joueur, je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. Hélas, il y a beaucoup de fake news pendant le mercato. Je déplore que certains se fassent de la pub sur le dos du club ». Telle est la quintessence de la dernière sortie de Claude Puel concernant Wajdi Kechrida. En fin de contrat à l’ES Sahel, le latéral droit était annoncé dans le viseur de l’AS Saint-Étienne. Au vu de sa situation contractuelle, le Tunisien présentait pourtant une opportunité à zéro euro pour le club ligérien. Mais avec la sortie du technicien castrais, il ne s’agirait que d’une énième rumeur du mercato. « Faux » selon But Football. Le média en ligne assure en effet que le coach des Verts « connaît quand même un peu Wajdi Kechrida ».

La vérité au sujet du dossier Kechrida

Le site rappelle que le latéral de 25 ans est passé chez les jeunes de l’OGC Nice lorsque Claude Puel officiait encore sur le banc des Aiglons (2012-2016). Citant des sources internes du club, But assure que Saint-Étienne était bien intéressé par l’international tunisien aux 15 sélections. L’ ASSE suivait Wadji Kechrida il y a plusieurs mois avant d’abandonner cette piste. Pour la même source, l’entraîneur des Verts a estimé que l’arrière droit « n’avait pas le niveau pour jouer à l’ASSE ». Passé chez les jeunes de l’OGC Nice, le défenseur tunisien devrait rejoindre la Turquie cet été. Il est désormais annoncé avec insistance au Yeni Malatyaspor, pensionnaire de Super Lig, l’élite du championnat turc.