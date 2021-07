OM Mercato : Boubacar Kamara, un danger en moins pour Monaco

Publié par Timothée Jean le 31 juillet 2021 à 14:31

À une année de la fin de son contrat avec l’ OM, Boubacar Kamara laisse toujours planer le doute sur son avenir. L’AS Monaco serait très déterminé à l’attirer dans ses filets cet été, tandis qu'un autre prétendant semble se retirer du dossier.

OM Mercato : Boubacar Kamara, l’AC Milan en passe de se retirer

Boubacar Kamara est parti pour être l'une des grandes attractions du mercato estival. Du haut de ses 21 ans, le milieu polyvalent, capable d'évoluer en défense centrale, a réalisé de belles performances sous les couleurs marseillaises. L’OM aimerait bien prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Seulement, l’international espoir tricolore a jusqu’ici refusé toutes les offres formulées par sa direction.

Affin d'éviter qu'il parte gratuitement dans douze, la direction de l' OM envisage de le vendre dès cet été. Cette situation a rapidement attiré l’attention de plusieurs grosses écuries d’Europe, dont l’AC Milan. Mais selon les informations de Il Corriere dello Sport, les chances de voir Boubacar Kamara rejoindre le club lombard deviennent de plus en plus minces. La source explique que le club italien n'est pas prêt à dégainer les 30 millions d’euros demandés par l’OM pour libérer son joueur de sa dernière année de contrat. De plus, les Rossoneris seraient sur le point d’abandonner la piste menant au crack marseillais au profit d’un autre Français.

L'AC Milan se tourne vers Tiémoué Bakayoko

Il Corriere dello Sport révèle en effet que l’AC Milan s’active pour boucler le retour de Tiémoué Bakayoko, prêté la saison dernière par Chelsea. Le milieu défensif tricolore a réalisé un prêt correct en l'Italie, ce qui a décidé les Milanais de vouloir le conserver cet été.

Quoi qu'il en soit, ce retrait des Rossoneri pour Boubacar Kamara pourrait faire les affaires de l’AS Monaco. En quête de renfort dans l’entrejeu, les Monégasques auraient déjà formulé une offre de 14 millions d’euros pour le minot marseillais, sans succès. Reste à savoir si le club du Rocher reviendra à la charge avec une nouvelle proposition.