OM Mercato : Longoria prêt à tenter un coup fabuleux au PSG ?

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2021 à 17:51

Pablo Longoria ne semble pas encore à en avoir fini avec le mercato estival. Malgré neuf recrues déjà officialisées, le président de l’ OM veut poursuivre le renforcement de l’équipe de Jorge Sampaoli et pourrait avoir un coup à jouer au PSG.

Mercato OM : Longoria poussé à recruter au PSG

Avec le probable départ de Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un attaquant supplémentaire capable de soulager ou remplacer Arkadiusz Milik. Si plusieurs noms sont actuellement associés au club phocéen, le Youtuber Wiloo pense que Pablo Longoria devrait aller déloger Arnaud Kalimuendo du Paris Saint-Germain.

« L’OM a besoin d’un vrai numéro 9. Marseille peut recruter Arnaud Kalimuendo. C’est un super joueur en devenir. Il a prouvé en L1 avec Lens. Il a un gros potentiel, avec un bon pied gauche. Il a des chiffres intéressants. Ce serait une superbe addition pour ce rôle d’avant-centre pour l’OM », a expliqué Wiloo sur le réseau social.

De retour après une saison exceptionnelle au RC Lens, l’attaquant de 19 ans pourrait en effet voir son horizon s’obscurcir à Paris si Leonardo venait à recruter un nouveau joueur offensif d’ici la fin du mercato estival. Seulement, le PSG acceptera-t-il de renforcer l’OM surtout avec l’un de ses titis ?

Arnaud Kalimuendo à l’OM pour 10 à 15M€ ?

Intéressant durant la présaison, Arnaud Kalimuendo est considéré selon le journal L’Équipe comme « celui qui a le plus de chance de s’inviter à la table des grands » parmi les jeunes du centre de formation du PSG qui participent à la préparation estivale avec l’équipe de Mauricio Pochettino. D’autant que l’entraîneur argentin, qui ne dispose pas de plusieurs options à ce poste (Kylian Mbappé et Mauro Icardi) « apprécie son profil travailleur et veut l’intégrer à la rotation. » Toutefois, l’arrivée d’un autre attaquant à Paris pourrait clairement pousser Kalimuendo vers la sortie. Une opportunité pour l’Olympique de Marseille qui pourrait finaliser le transfert contre un chèque compris entre 10 et 15 millions d’euros selon Wiloo.

« Maintenant, est-ce que le PSG aura envie de laisser partir l’un de ses titis à Marseille ? Paris cherche à dégraisser. Kalimuendo ne jouera pas beaucoup de minutes au PSG, même si Icardi ne convainc pas. Son développement ne sera pas prioritaire à Paris. Alors qu’à l’OM, Kalimuendo aurait l’opportunité de franchir un cap dans sa carrière. C’est un deal qui ferait les affaires de toutes les parties, avec un transfert de 10-15M€. Si possible, Marseille doit foncer sur Kalimuendo ! Dans tous les cas, l’OM doit prendre un renfort à ce poste », a indiqué le précurseur de l'analyse foot sur YouTube. Pour rappel, l’OM est en ce moment en discussions avec Cagliari pour l’attaquant argentin Giovanni Simeone.