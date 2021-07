OM Mercato : Grosse annonce de Longoria pour la suite de l’été

Publié par Ange A. le 01 août 2021 à 01:01

Avec huit recrues déjà enregistrées lors du mercato estival, l'Olympique de Marseille est le club français le plus en vue sur le marché des transferts. Président de l' OM, Pablo Longoria vient de se prononcer sur la suite du mercato marseillais. Des signatures restent attendues.

OM Transfert : La promesse de Longoria pour la suite du mercato

Cinquième de Ligue 1 Conforama la saison dernière, l'Olympique de Marseille entend se renforcer pour réaliser un meilleur exercice 2021-2022. Le club phocéen s'active notamment dans tous les sens lors de la fenêtre des transferts estivale. Autant l' OM entend vendre et se séparer de quelques éléments que des renforts font aussi leur arrivée. Depuis l'ouverture du mercato estival, Pablo Longoria a déjà accueilli huit recrues. Pour cette période de recrutement, il avait promis 11 renforts. Il a réitéré son souhait ce samedi au sortir d'un match de préparation remporté contre les Espagnols de Villarreal (2-1). Au micro de Canal+, le président marseillais a annoncé d'autres signatures d'ici la clôture du mercato. De quoi ravir les supporters marseillais.

Quels postes encore à renforcer pour Marseille ?

« Le mercato est ouvert jusqu'au 31 août il faut être attentif. On a toujours dit qu'il faut encore d'autres joueurs. On a dit qu'on veut deux joueurs par poste et le mercato est ouvert jusqu'au dernier moment », a lâché Pablo Longoria au micro de la chaîne cryptée. Après avoir déjà signé huit renforts cet été, l'Olympique de Marseille attend encore au moins trois autres. Le club phocéen doit notamment se trouver des latéraux droits. Suite aux départs de Pol Lirola et d'Hiroki Sakai, l' OM ne dispose plus d'arrière droit de métier. Recruter à ce poste est donc un impératif pour Marseille cet été. Le club phocéen tente de faire revenir Lirola après son prêt satisfaisant (2 buts et 4 passes décisives en 22 matchs). Le président marseillais souhaite également enrôler le Danois Daniel Wass, sociétaire de Valence.

Au milieu, l' OM reste associé à Amine Adli. Le meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière va quitter les Violets cet été comme l'a encore confirmé le président toulousain Damien Comolli à L'Équipe. Le dirigeant du Téfécé a assuré que le milieu de 21 ans ne souhaite pas prolonger son contrat qui expire dans un an. Enfin, avec le départ annoncé de Dario Benedetto, Marseille ne manque pas de pistes offensives. Mais pour le moment, aucune de ces cibles offensives ne semblent tenir de belles promesses.