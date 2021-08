LOSC : Gourvennec débute en or contre Paris, sa réaction

Publié par Ange A. le 02 août 2021 à 01:35

Le Lille OSC a dominé le Paris Saint-Germain dimanche pour remporter le Trophée des champions. Il s’agit du premier titre de Jocelyn Gourvennec. Le nouvel entraîneur du LOSC s’est exprimé après l’exploit de ses poulains.

Débuts réussis pour Gourvennec avec le LOSC contre le PSG

Une semaine avant le retour de la Ligue 1, le Lille OSC a envoyé un message clair à la concurrence. Dimanche, le LOSC a dominé le Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions. Un but de Xeka a suffi aux Dogues pour battre le dernier vainqueur de la Coupe de France. Il s’agit du premier sacre dans l’histoire du tournoi pour le club nordiste. Nouvel entraîneur de Lille, Jocelyn Gourvennec a réussi ses débuts officiels avec son nouveau club. Au vu de la préparation tronquée du club nordiste, Paris partait favori pour cette rencontre. Les Lillois n’avaient enregistré qu’une seule victoire en cinq matchs de préparation contre trois défaites et un nul.

La réaction de Gourvennec après son sacre avec Lille

Après la rencontre, Jocelyn Gourvennec a salué la prestation de ses poulains. L’entraîneur du Lille OSC est satisfait de la solidité dont ils ont fait montre face à un adversaire supérieur sur le plan technique. « C’est le titre qui compte dans un trophée comme ça. On a fait une très bonne première période, on a souffert en deuxième face à la qualité du PSG. Mais les joueurs sont habitués à parfois subir, ils sont bons dans ce domaine, on a été solides », a-t-il confié à Prime Video. Dans sa sortie, le coach du LOSC n’a pas manqué de saluer le travail effectué par son prédécesseur. « Ce n’est pas facile de prendre la suite de Christophe [Galtier]. Je partage ce titre avec lui par rapport à son travail fantastique de la saison dernière et celui de son staff. C’est aussi son titre », a déclaré le technicien de 49 ans.