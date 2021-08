ASSE Mercato : Un buteur ivoirien proposé à Claude Puel

Publié par Ange A. le 02 août 2021 à 08:50

En difficulté sur le marché des transferts, l’ ASSE se serait vu proposer un attaquant ivoirien. Mais avec la situation physique du joueur de 32 ans, il est peu certain qu’il soit retenu par Claude Puel.

Un attaquant ivoirien en approche à l’ ASSE ?

En manque de moyens financiers et dans l’attente d’un nouveau propriétaire, l’AS Saint-Étienne n’a encore recruté aucun joueur cet été. Pourtant Claude Puel a fait du recrutement d’un attaquant et d’un défenseur central ses priorités du mercato estival. Mais avec la crise financière, les Verts ont établi des profils bien précis cet été. La direction stéphanoise s’intéresse à des joueurs en fin de contrat ou ayant des valeurs marchandes à sa portée. Dans le dur pour signer un renfort offensif, l’ ASSE aurait reçu un coup de main. Libre depuis la fin de son contrat avec les Saoudiens d’Al-Ittihad en novembre, Wilfried Bony a été proposé aux Verts selon les révélations de MSV Foot.

Bony pas dans les plans de Claude Puel

D’après la source, le board stéphanois n’a pas encore lâché de réponse pour Wilfried Bony. Mais il semble peu probable que Claude Puel s’intéresse au profil de l’attaquant ivoirien. Le coach de l’ ASSE est friand de jeunes pépites. À 32 ans, l’international ivoirien (46 sélections/17 buts) paraît assez vieux pour entrer dans les plans de l’entraîneur de Saint-Étienne. Après le flop Anthony Modeste (prêté en deuxième moitié de saison dernière), le technicien castrais ne souhaite plus enrôler un attaquant dont la condition physique inquiète. L’avant-centre ivoirien n’a plus disputé de compétition depuis la fin de son bail en novembre. De quoi jeter davantage un froid sur sa signature à Saint-Étienne cet été.