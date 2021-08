PSG Mercato : Leonardo se fait violemment repousser pour un crack

Publié par JEAN-LUC D le 03 août 2021 à 10:55

Après avoir frappé quatre gros coups depuis le début du mercato estival, le directeur sportif du PSG, Leonardo, n’est pas encore rassasié. Le dirigeant brésilien a débusqué un joli coup en Espagne. Mais l’affaire ne s’annonce pas facile.

Mercato PSG : Paris surveille un jeune de l'Atlético de Madrid

À seulement 18 ans, Javi Serrano est déjà considéré comme un futur crack. Le jeune milieu de terrain profite de la préparation estivale pour prouver tout le bien qu’on pense de lui. Et selon les informations du journal espagnol AS, les belles performances de la pépite de l’Atlético de Madrid attirent beaucoup de convoitises en Italie, mais également en France avec le Paris Saint-Germain. Après une première tentative qui s’est soldée par un échec en 2020, le PSG envisage de tenter à nouveau sa chance pour Javi Serrano.

Mais pour le moment, le vice-champion de France surveille simplement l'évolution du natif de Madrid, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Colchoneros. Après Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, Leonardo veut encore frapper un ou deux coups avant la fermeture du marché des transferts, mais n’a pas formulé la moindre offre pour Javi Serrano. Offre qui n’aurait d’ailleurs aucune chance d’aboutir puisque le jeune madrilène sait exactement ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Leonardo est fixé pour l’avenir de Javi Serrano

En effet, l’agent de l’international espagnol des moins de 18 ans a démenti être en contact avec le Paris Saint-Germain. Contacté par RMC Sport, le représentant du coéquipier de Thomas Lemar, Mathieu Gomes, a nié en bloc tout contact avec le Paris SG. Il assure que son poulain n’a d’autre rêve que de réussir avec les Colchoneros. « Je tiens à démentir les informations sur de possibles contacts avec le PSG pour Javi Serrano. On ne regarde pas ailleurs, on a prolongé jusqu’en 2026. Et son rêve est de s’imposer avec l’Atlético de Madrid », a expliqué l’agent de joueurs.