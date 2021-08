OM Mercato : Le Napoli fixe une seule condition pour Adam Ounas !

Publié par JEAN-LUC D le 03 août 2021 à 10:15

À un an de la fin de son contrat, Adam Ounas pourrait quitter le Napoli lors de ce mercato estival. L’ OM veut en profiter pour tenter de l’attirer. Le club italien a fixé ses exigences pour l’attaquant de 24 ans.

L’ OM cherche un concurrent à Dimitri Payet

Après huit nouvelles recrues, Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Under, Luan Peres, Matteo Guendouzi, William Saliba, Pau Lopez et le transfert définitif de Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille en veut encore. D’après les renseignements divulgués par le Corriere dello Sport, Pablo Longoria et les siens continuent de travailler sur le marché des transferts à la recherche de la moindre opportunité capable d’apporter une valeur ajoutée à l’équipe de Jorge Sampaoli. Notamment un concurrent à Dimitri Payet.

Le quotidien italien assure ainsi que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont jeté leur dévolu sur Adam Ounas. Après plusieurs prêts consécutifs ces dernières saisons (Nice, Cagliari et Crotone), l’attaquant de 24 ans ne semble toujours pas faire partie des plans du nouvel entraîneur du SSC Naples de Luciano Spalletti. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international algérien pourrait donc bénéficier d’un bon de sortie durant ce mercato estival.

Cela tombe bien puisque Jorge Sampaoli aimerait lui permettre de se relancer véritablement du côté de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants marseillais devraient même passer à l’action dans ce dossier dans les prochains jours. Mais le club italien ne compte pas brader son virevoltant ailier algérien.

Mercato OM : Longoria a cassé sa tirelire pour Adam Ounas ?

Après avoir quitté la Ligue 1 et les Girondins de Bordeaux en 2017 contre un chèque de 12 millions d’euros et une pige d’une saison l’année suivante à Nice, Adam Ounas pourrait revenir en Ligue 1 la saison prochaine. Selon le Corriere dello Sport, Pablo Longoria étudie en ce moment la possibilité d’un recrutement du natif de Chambray-lès-Tours. Cependant, même s’il ne compte plus que douze mois de contrat, Ounas a une valeur énorme aux yeux de ses dirigeants puisqu’ils réclament pas moins de 25 millions d’euros pour le laisser partir.

À en croire la Rai Sport, les récentes prestations du compatriote de Youcef Atal lors des matchs de préparation ont convaincu les décideurs de Napoli qu’il vaut un tel prix. Toutefois, un transfert pourrait se négocier pour un tarif beaucoup moins important. Transfermarkt estimant la valeur actuelle d’Adam Ounas à 8 millions d’euros. La balle est désormais dans le camp de Pablo Longoria et de l’Olympique de Marseille.