OM mercato : Deux pépites pour remplacer Dimitri Payet

Publié par Thomas le 20 juillet 2021 à 12:55

Si l’Olympique de Marseille a débuté un mercato estival sur les chapeaux de roues, Jorge Sampaoli et son staff ne comptent pas s’arrêter de sitôt. Les phocéens sont désormais à la recherche d’un remplaçant à Dimitri Payet, qui, du haut de ses 34 ans, joue ses dernières saisons à l’ OM. Selon le quotidien sportif L'Équipe, l' OM aurait dans le viseur deux pépites au poste de milieu offensif. Si l’Argentin Thiago Almada est depuis quelques temps dans les petits papiers des olympiens, le nom d’Amine Adli du Téfécé, s’est ajouté comme prétendant très sérieux. Si ces deux pistes sont d’actualité, le club devra procéder à plusieurs ventes afin de réunir les finances nécessaires.

Mercato OM : Thiago Almada et Amine Adli priorités de Pablo Longoria

Après de nombreuses arrivées de marque sur la Canebière, les dirigeants marseillais cherchent désormais à renforcer le secteur offensif. Si l’idée d’un buteur avait été évoquée, avec notamment le nom de Diego Costa, l’objectif principale reste le poste occupé par Dimitri Payet (34 ans), qui malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2024, devrait voir son temps de jeu se réduire au fur et à mesure des saisons. Selon L'Équipe, l’Olympique de Marseille superviserait les milieux offensifs créatifs Thiago Almada, évoluant à Vélez Sarsfield (Argentine) et Amine Adli, pensionnaire de Ligue 2 BKT au Toulouse FC. Les deux joueurs de 20 et 21 ans permettraient de suppléer le réunionnais et d’apporter un profil plus véloce au milieu marseillais.

Marseille dans l’obligation de vendre

Si Pablo Longoria souhaite poursuivre son mercato XXL, il devra procéder à certaines ventes afin de pouvoir recruter un milieu offensif. Parmi les noms les plus cités, Duje Caleta-Car, Nemanja Radonjic, Dario Benedetto et Boubakar Kamara. Le milieu de terrain français, un temps évoqué du côté de l’AS Monaco, pourrait rejoindre la Premier League la saison prochaine et permettrait aux olympiens de se renflouer.