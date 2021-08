OM Mercato : Daniel Wass, Longoria tient la réponse de Valence

Publié par Timothée Jean le 03 août 2021 à 13:35

En quête d’un nouveau latéral droit, l’ OM est toujours en discussions avec Valence CF pour enrôler Daniel Wass (32 ans). Cependant, un accord semble difficile à trouver en raison des exigences élevées du club espagnol.

OM Mercato : Valence fixe un prix élevé pour Daniel Wass

L’Olympique de Marseille réalise un mercato estival très animé. Le club olympien, sous la houlette de Pablo Longoria, a déjà bouclé huit nouveaux renforts. Mais le poste de latéral droit devrait donner des maux de tête au président phocéen. En effet, le dossier Pol Lirola, prêté la saison dernière par la Fiorentina, n'est toujours pas réglé et la piste menant à Daniel Wass se complique sérieusement.

La Provence révèle que la direction de l’ OM aurait formulé une première offre sous la barre du million d’euros pour recruter le défenseur danois. Une proposition jugée insuffisante par les dirigeants de Valence CF qui ont tout de suite réagi. Le média espagnol SuperDeporte explique que les dirigeants du club espagnol se sont sentis vexés par l’offre de leur ancien collaborateur, Pablo Longoria, et l’aurait fait savoir. Valence aurait décidé d’augmenter le prix de Daniel Wass, passant de 2 à 8 millions d’euros pour son transfert. Un montant élevé pour joueur âgé de 32 ans et en fin de contrat en juin prochain. On voit mal les dirigeants marseillais, qui ont engagé des frais importants cet été, débourser un tel montant pour l’ancien joueur d’Evian.

Daniel Wass veut partir de Valence

Les négociations entre les deux écuries sont désormais « difficiles », comme l’a récemment expliqué le président de l’ OM. La contre-proposition de Valence CF complique un peu plus la tâche aux dirigeants marseillais dans ce dossier. Mais de son côté, Daniel Wass a déjà tranché pour la suite de sa carrière. Le défenseur danois aurait déjà informé sa direction qu’il ne souhaiterait pas prolonger son contrat à Valence et aurait déjà donné son accord pour rejoindre Marseille cet été. Les décideurs phocéens pourraient donc compter sur la volonté du joueur afin de faciliter sa signature.