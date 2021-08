LOSC Mercato : Le point de Sylvain Armand sur les transferts

Publié par ALEXIS le 04 août 2021 à 08:15

Le LOSC n'a toujours pas trouvé le remplaçant de Mike Maignan, mais a bien lancé sa saison en remportant le trophée de champions contre le PSG (1-0). Après ce titre, Sylvain Armand a fait le point sur la suite du mercato lillois.

LOSC : Sylvain Armand, « le mercato n'est pas fini »

Champion de France, le LOSC est directement qualifié pour la phase de poule de la Ligue des champions 2021-2022. L’équipe de Jocelyn Gourvennec doit donc se renforcer pour faire une bonne campagne européenne. Mais son mercato estival est encore trop timide. Sylvain Armand, le coordinateur sportif de Lille OSC l’avoue, mais annonce des renforts d’ici le 31 août, date de la fermeture du marché des transferts de l’été. « Ça a peu bougé, on a gardé l'ossature. […] Mais on refait signer José Fonte (capitaine), c'est aussi une recrue en soi. Il y a des choses qui sont faites. On va voir pour le gardien de but », a-t-il dévoilé au micro de Prime Video.

Rappelons que le LOSC a transféré Boubacar Soumaré à Leicester City et Mike Maignan à l’AC Milan. Et Xeka (Miguel Angelo da Silva Rocha) pourrait suivre, car il est sur le marché. « On a eu très peu de départs, excepté ceux de Boubacar et Mike. On a discuté avec chacun. Le mercato n'est pas fini », a déclaré l’ancien défenseur latéral gauche.

Le LOSC ne retiendra aucun joueur qui veut partir

Pour finir, Sylvain Armand a fait savoir qu’aucun joueur ne sera retenu s’il veut partir, même si « l’objectif » du club nordiste est de « garder son ossature. Il y a des joueurs avec un an de contrat. S’ils ont envie de partir, ce n'est pas notre philosophie de retenir des joueurs qui ont des envies d'ailleurs. Mais, pour l'instant, il n'y a pas de demande particulière », a indiqué le dirigeant du LOSC, tout en espérant garder Xeka. « Xeka ? Il a très bien travaillé avec Benjamin André (face au Paris SG, ndlr). Si on le garde, ce serait super », a indiqué Sylvain Armand.