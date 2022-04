Man United Mercato : Ten Hag sur une ancienne cible du PSG

Publié par Ange A. le 25 avril 2022 à 01:05

Man United Mercato : Futur entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag en pincerait pour un milieu un temps ciblé par le PSG.

Man United Mercato : La nouvelle priorité d’Erik ten Hag dévoilée

Encore sur le banc de l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag prépare déjà le prochain mercato de Manchester United. Le technicien néerlandais sera le prochain entraîneur des Reds Devils. Le pensionnaire d’Old Trafford a déjà confirmé la venue du successeur de Ralf Rangnick. Le technicien allemand avait été nommé en tant qu’intérimaire suite au limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer. Le prochain coach d’United aurait déjà une short-list pour l’été. Selon le Daily Star, le Batave en pincerait notamment pour Christian Eriksen.

Longtemps éloigné des terrains en raison d’un malaise cardiaque survenu à l’Euro 2020, le milieu de terrain émerveille depuis son retour à la compétition. Sociétaire de Brentford depuis l’hiver, le Danois n’est pas étranger à la belle dynamique de son nouveau club en cette fin de saison. Les Bees n’ont connu qu’une seule défaite pour cinq victoires et un nul depuis le retour d’Eriksen sur le rectangle vert. Auteur d’un but et de deux passes décisives, le milieu de 30 ans aurait tapé dans l’œil du prochain coach des Reds Devils.

Grosse concurrence pour Christian Eriksen cet été

Alors qu’il enchaîne les prestations avec Brentford, Christian Eriksen ne s’est engagé avec le club londonien que jusqu’à la fin de la saison. Son avenir devrait donc beaucoup faire parler dans les prochains mois. Ancien entraîneur du Danois à l’Inter Milan, Antonio Conte peine à voiler son désir de retrouver son ancien poulain. Au sortir du nul entre les Bees et les Spurs ce dimanche (0-0), le technicien italien s’est réjoui du retour en grâce d’Eriksen. « C’est sûr que j’ai travaillé avec lui deux ans à l’Inter Milan et j’ai apprécié ça », a-t-il notamment lâché.

Coach de Brentford, Thomas Frank est ouvert à un transfert définitif de Christian Eriksen. « J’aimerais dire que je suis confiant, je suis très positif et j’espère qu’il restera mais ce sera une décision à la fin de la saison [...] J’espère que Christian fera le bon choix pour lui et sa famille et j’espère vraiment que ce sera nous », a indiqué le technicien danois.