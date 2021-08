RC Lens Mercato : Offensive du RCL pour le transfert de Danso

Publié par ALEXIS le 04 août 2021 à 00:15

Éconduit une première fois pour Kevin Danso, le RC Lens serait décidé à boucler le transfert du défenseur central du FC Augsbourg. Cela, en vue du match de Ligue 1 contre le Stade Rennais, dimanche.

RC Lens : Le transfert de Danso boucler avant le Stade Rennais ?

À cinq jours de son premier match de la saison en Ligue 1, le RC Lens n’a toujours pas recruté le remplaçant de Loïc Badé transféré au Stade Rennais. Et comme par pure coïncidence, c’est le nouveau club de leur ancien défenseur central que les Sang et Or affrontent dimanche (13h) au Roazhon Park. Justement, le RCL aurait décidé de passer à l’offensive pour boucler le transfert de Kevin Danso du FC Augsbourg, afin de le qualifier auprès de la Ligue professionnelle (LFP) pour le déplacement à Rennes. C’est l’information relayée par le compte Twitter MSV Foot, ce mardi. La cote de l’Autrichien sur le marché des transferts est estimée à 5 M€ et il est sous contrat jusqu’en 2024. Toutefois, le club basé en Bavière a déjà repoussé une première proposition du Racing Club, estimant son offre « pas du tout en phase avec le marché ».

Kevin Danso indésirable au FC Augsbourg

Kevin Danso est un arrière central de 22 ans formé et lancé en Bundesliga par le FC Augsbourg. Il a joué 3 ans de suite (2016-2019) dans le championnat de l’élite en Allemagne. Mais les deux dernières saisons, la cible du RC Lens les a passés en dehors du club bavarois. Il a été prêté d’abord à Southampton (Premier League) lors de l’exercice 2019-2020, puis à Fortuna Düsseldorf en D2 allemande la saison dernière. L’international autrichien (6 sélections) a bien mis à profit son passage en division inférieure pour se relancer. Et il a réussi son pari, car il a disputé 33 matchs en Bundesliga 2 et a été titulaire 31 fois, pour 2 buts marqués et 3 passes décisives offertes sous le maillot de Düsseldorf. Kevin Danso va-t-il découvrir la Ligue 1 après les championnats allemand et anglais ?