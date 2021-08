ASSE Mercato : Après Bony, un autre attaquant ivoirien visé

Publié par ALEXIS le 04 août 2021 à 02:15

C’est toujours sans aucune recrue estivale que l’ ASSE se dirige tout droit vers la première journée de la Ligue 1, dimanche (15h) contre le FC Lorient. À 5 jours de ce rendez-vous, le nom d’un autre attaquant ivoirien, après Wilfried Bony, est associé au club ligérien.

ASSE : Kouamé, nouvelle cible de l'AS Saint Étienne

L’ ASSE a besoin d’un attaquant de pointe et d’un défenseur central pendant ce mercato d’été. La rumeur a évoqué le nom de Wilfried Bony (32 ans) cette semaine. Un autre attaquant ivoirien qui a brillé au JO-2020 au Japon serait la nouvelle piste explorée par les recruteurs stéphanois. Selon les révélations du compte Twitter MSV Foot, « l’AS Saint Étienne ferait partie des équipes intéressées par Christian Kouamé », attaquant de la Fiorentina. La source indique que la direction stéphanoise « voudrait attirer l’international ivoirien (7 sélections) sous forme de prêt ». Pour ce faire, l’ ASSE doit se montrer convaincante devant La Viola, car trois clubs étrangers sont également séduits par le profil du joueur de 23 ans. D'après le média, « la concurrence est rude », car l’Udinese, Fribourg et Cagliari sont sur le coup pour l'Ivoirien.

Qui est Christian Kouamé ?

Natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire), Christian Kouamé évolue en Italie depuis 2015. Quand il défendait le maillot de l’AC Prato, son premier club en Europe, il avait été prêté à l’US Sassuolo (2014-2015), puis à l’Inter Milan (2016) dans les catégories de jeunes. L’avant-centre a rejoint l’AS Cittadella (2016-2018), puis le Genoa. C’est d’ailleurs avec le club de Gênes que la cible de l’ ASSE a découvert la Serie A en 2018-2019. Après une saison et demie avec les Griffons, Christian Kouamé a débarqué à l’AC Fiorentina, lors de la deuxième moitié de l’exercice 2019-2020. Cela sous la forme d’un prêt d’abord, avant son transfert définitif en septembre 2020, contre une indemnité estimée à 11 M€. Il compte 89 matchs en Serie A (pour 11 buts et 11 passes décisives) et 55 matchs en Serie B. Sous contrat avec les Violets jusqu’en 2024, Christian Kouamé vaut 8,5 M€ sur le marché des transferts. Un montant que l’ ASSE ne peut investir en ce moment dans le transfert d’un seul joueur.