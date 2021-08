LOSC Mercato : José Fonte prêt à défendre Jocelyn Gourvennec

Publié par ALEXIS le 05 août 2021 à 10:15

Le LOSC a reconduit le contrat de José Fonte expiré en juin 2021. Il va ainsi défendre le titre de champion 2021 avec le club nordiste, mais sous les ordres Jocelyn Gourvennec. Et le capitaine des Lillois se tient prêt à soutenir et défendre le nouvel entraîneur des Dogues, dont la nomination est contestée dans le Nord.

LOSC : Fonte, « faire confiance au président, qui a choisi l’entraîneur »

Sacré champion de Ligue 1 édition 2020-2021 avec le LOSC, Christophe Galtier a rejoint l’OGC Nice et a été remplacé par Jocelyn Gourvennec. Le nouveau coach a posé un acte fort, à savoir la prolongation du contrat de José Fonte (37 ans). Ce dernier était en fin de bail depuis le 30 juin dernier, mais le successeur de Galtier a décidé de le garder dans son effectif et de le reconduire comme capitaine. En retour, le défenseur central est disposé à soutenir le technicien de 49 ans qui ne fait pas l’unanimité et critiqué à Lille OSC. « Il y a toujours des personnes qui aiment et d’autres qui n’aiment pas. Il faut laisser du temps, il faut faire confiance au président, qui a choisi l’entraîneur. On lui fait confiance », a soutenu José Fonte en conférence de presse.

Le capitaine du LOSC encense Gourvennec

Ce dernier est même allé plus loin en encensant Jocelyn Gourvennec. « C’est un entraîneur très intelligent, calme. Un entraîneur qui parle peu, mais quand il parle, il donne des indications précises. On a commencé à travailler, il y a peu de temps, mais je suis sûr qu’on va tous grandir, continuer à s’améliorer, à se connaître. Je veux travailler avec lui aussi pour apprendre », a déclaré l’international portugais. L’équipe de Jocelyn Gourvennec a remporté le Trophée des Champions aux dépens de son dauphin le PSG (1-0), dimanche dernier à Tel-Aviv en Israël. Un début de saison prometteur pour le champion de France. À noter que le LOSC affronte le FC Metz, dimanche (17h) au Stade Saint-Symphorien, lors de la 1ère journée du championnat.