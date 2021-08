RC Lens Mercato : Un international polonais en ligne de mire ?

Publié par Ange A. le 05 août 2021 à 04:15

Après Wesley Saïd, le RC Lens souhaite recruter un nouvel élément pour renforcer son secteur offensif. La direction des Sang et Or pourrait frapper un coup en MLS, où un attaquant polonais a tapé dans son œil.

Le RC Lens sur un Polonais de la MLS

Pour son retour dans l’élite la saison dernière, le Racing Club de Lens était proche de décrocher une place en Coupe d’Europe. Le RC Lens a terminé à la 7e place de Ligue 1 Conforama. Après sa belle saison, Lens se renforce pour l’exercice 2021-2022. La direction des Sang et Or a déjà recruté six joueurs cet été. Suite au retour d’Arnaud Kalimuendo au Paris Saint-Germain, Franck Haise espère accueillir un nouveau renfort offensif durant ce mercato estival. Aux dernières nouvelles, celui-ci pourrait venir de la Major League Soccer. S’appuyant sur des informations de sources américaines et polonaises, But Football confirme un intérêt du club artésien pour Przemyslaw Frankowski. Âgé de 26 ans, l’ailier droit évolue actuellement en MLS chez les Chicago Fire.

Frankowski, la surprise des Sang et Or cet été ?

International polonais, il a quitté l’Euro 2020 dès la phase de poules avec une passe décisive. Przemyslaw Frankowski a rejoint Chicago en janvier 2019 contre 1,5 million d’euros. L’attaquant polonais compte 2 buts et 2 passes décisives en 13 matchs cette saison avec la franchise américaine. Comme l’indiquent les sources de But, il n’est pas certain que Frankowski poursuive son aventure américaine. Sa présence pour la prochaine rencontre contre New-York City paraît d’ailleurs hypothétique. Le média en ligne assure en effet que les négociations entre le RC Lens et le club nord-américain sont en bonne voie. Les deux parties seraient d’ailleurs parvenues à un accord pour un deal à hauteur de 2,5 millions d’euros. Il ne resterait plus que quelques détails à finaliser pour son transfert à Lens cet été. Une annonce officielle des Sang et Or pourrait tomber dans les prochains jours.