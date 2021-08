Mercato OL : Maxwel Cornet vers le Hertha Berlin ?

Publié par ALEXIS le 05 août 2021 à 16:15

Deux clubs anglais réchauffent le mercato OL avec leur intérêt pour Maxwel Cornet. Le Franco-Ivoirien de l'Olympique Lyonnais est aussi la priorité du Hertha Berlin, ce qui laisse penser qu'il va quitter les Gones cet été.

OL Mercato : Maxwel Cornet, le coach du Hertha Berlin s'affiche

L’ OL a recruté l’arrière latéral gauche brésilien Henrique Silva Milagres. Ce joueur devrait remplacer Maxwel Cornet que Rudi Garcia avait repositionné au même poste alors qu’il est ailier gauche de prédilection. Avec le nouvel entraîneur lyonnais Peter Bosz, la tendance serait que l’Ivoirien retrouve sa position d’attaquant. Cependant, il est même possible qu’il quitte l’Olympique Lyonnais, parce que courtisé par plusieurs clubs de football. En premier League, Leeds United de Marcelo Bielsa et Burnley FC souhaitent le recruter. En Allemagne, l’international ivoirien (22 sélections) est la priorité du Hertha Berlin depuis l’ouverture du mercato estival.

Ce jeudi, le média allemand Bild confirme que son nom est « en tête de liste des cibles du club berlinois ». Interrogé sur l’intérêt du Hertha, l’entraîneur du club a validé, à mots couverts, la piste. « C’est un secret. Nous attendons et continuons de travailler. Il faut qu'il se passe quelque chose », a lâché Pal Dardai. Notons que la Vieille Dame s'est aussi renseignée auprès de Lucas Tousart, un ancien joueur de l’ OL, au club allemand depuis juin 2020.

Six saisons à Lyon et un départ dans les tuyaux

Maxwel Cornet dispose d’un bon de sortie, à deux ans de la fin de son contrat à l' OL. La direction de l'Olympique Lyonnais exige au moins 10 M€ pour envisager son départ, alors que le Hertha Berlin reste pour l'instant à son offre initiale de 8 M€, laquelle proposition a été repoussée. Par le passé, le natif de Bingerville (Côte d'Ivoire) avait été courtisé par le VfL Wolfsbourg, le Borussia Dortmund, l’AS Rome, l’AC Milan ou encore le FC Séville.

Selon l’estimation de Transfermarkt, la valeur du joueur offensif des Gones est de 12 M€ sur le marché des transferts. En six saisons et demie sous le maillot de l' OL, le buteur de 24 ans a disputé 251 matchs, toutes compétitions confondues. Il a marqué 51 buts et a délivré 29 passes décisives.