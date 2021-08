FC Nantes : Alban Lafont prêt pour défier l’AS Monaco

Publié par ALEXIS le 06 août 2021 à 07:35

Nouveau capitaine du FC Nantes, Alban Lafont était en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. Il s’est montré confiant avant le coup d’envoi de la nouvelle saison 2021-2022. Il assure que le groupe a tiré les enseignements de la difficile saison dernière.

FC Nantes : Alban Lafont, « on se doit d’être prêt »

Le FC Nantes est passé près de la relégation en Ligue 2 la saison écoulée. Restés dans le bas du classement pendant presque toute la saison, les Canaris ont fini à la 18e place de Ligue 1, synonyme de barragiste. Mais au bout d’une double confrontation avec Toulouse FC (2-1 et 0-1), les Jaune et Vert ont pu se maintenir dans l’élite. Alban Lafont ne veut plus vivre le même cauchemar lors de la nouvelle saison. « Il faut rester ensemble, ne pas se diviser et aller tous dans le même sens. On se doit d’être une équipe difficile à jouer, combative du début jusqu’à la fin. On a envie également de retrouver une assise à domicile pour pouvoir faire de belles choses », a prévenu le capitaine du FCN.

Alban Lafont et ses coéquipiers affronteront l’AS Monaco, ce vendredi (21h) au stade Louis-II, en ouverture de la 1re journée de Ligue 1. Le dernier rempart des Nantais a annoncé la couleur sur ce match. « Oui, on espère être prêt, c’est ce match-là qui va lancer la saison », a-t-il lâché. « On a bien travaillé pendant la préparation estivale. On se doit d’être prêt, mais il faudra faire face à un très gros adversaire. Forcément, il faudra livrer un gros match si on veut faire un résultat. On s’attend à une forte opposition, mais on est préparé pour ça », a-t-il rassuré.

Le FCN joue le maintien pour commencer

Concernant l’objet du FC Nantes lors du nouvel exercice, il est modeste. « L’an passé, on était à deux doigts de descendre en Ligue 2, donc on ne peut pas se permettre de penser à autre chose. Le principal, c’est de se maintenir le plus rapidement et si c'est acquis rapidement, on pourra se projeter sur autre chose », a fait savoir le portier de 22 ans.