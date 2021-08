Stade Rennais Mercato : Officiel ! Le SRFC se sépare d'un jeune buteur

Publié par Thomas le 06 août 2021 à 13:55

Alors que les dirigeants du Stade Rennais ont déjà enregistré l’arrivée en attaque de la jeune pépite Kamaldeen Sulemana et des défenseurs Loïc Badé (RC Lens) et Birger Meling (Nîmes Olympique), l’heure est désormais à la vente de joueurs. Si Sacha Boey a récemment fait ses valises du Roazhon Park pour la Turquie (Galatasaray), le SRFC a officialisé hier le départ de son jeune attaquant Franck Rivollier, véritable espoir du club. À 20 ans, le buteur formé à l’Olympique Lyonnais a été prêté au Stade Briochin, club partenaire du Stade Rennais, pour la prochaine saison. Le club évolue en National et permettra au jeune joueur d’engranger un temps de jeu considérable.

Stade Rennais Mercato : Franck Rivollier rejoint la National

Si le dossier Eduardo Camavinga monopolise grandement les attentions des dirigeants rennais, ces derniers ne se laissent pas abattre et s’activent en interne pour continuer l’opération dégraissage commencée il y a déjà plusieurs semaines. Bruno Genesio et son staff ont décidé de se séparer temporairement du jeune attaquant français Franck Rivollier, pour le prêter une saison sans option d’achat au Stade Briochin évoluant en National 1. Le joueur, véritable espoir en attaque du club breton, ne se voyait pas concurrencer Jérémy Doku ou encore Martin Terrier. Pour rappel, le natif de Saint-Etienne est arrivé lors de l’été 2019 au Stade Rennais en provenance de l’Olympique Lyonnais.

Genesio cherche à finaliser des dossiers importants

Malgré un début de mercato encourageant, les dirigeants bretons se montrent plus discrets ces derniers temps dans le sens des arrivées. Si la piste Jens Cajuste était le dossier prioritaire du club, l’assaut du club anglais de Brentford semble avoir contrecarrer les plans du SRFC, qui voient leurs chances d’enrôler la pépite suédoise très réduites. D’un autre côté, Rennes est toujours à la recherche d'un gardien pour suppléer Alfred Mendy, et les pistes semblent se diriger vers la Turquie.