OL : Podium de Ligue 1, gros doute sur l'objectif d'Aulas

Publié par ALEXIS le 06 août 2021 à 16:35

Avant le coup d’envoi de la saison 2021-2022, Jean-Michel Aulas a fixé l’objectif de l’ OL. Il vise le podium de la Ligue 1 et le trophée de la Ligue Europa. Un vrai rêve selon le chroniqueur Dominique Sévérac.

OL : Aulas vise le podium, Sévérac n'y croit pas

Cela fait deux saisons de suite que l’ OL ne se qualifie pas pour la Ligue des champions. Quatrième la saison dernière, l’équipe de Jean-Michel Aulas disputera la Ligue Europa cette saison. Le président de l’Olympique Lyonnais vise le trophée européen. En Ligue 1, le dirigeant souhaite finir sur le podium, synonyme de qualification pour l’UEFA Champions League 2022-2023. Un objectif un peu trop élevé, de l’avis de Dominique Sévérac. « J’ai vu que Jean-Michel Aulas visait le podium du championnat et l’Europa League. Le podium, une fois qu’on a dit qu’il y avait le PSG dessus et peut-être l’AS Monaco, il reste une place… », a-t-il indiqué sur la Chaîne L'Équipe. Rappelons que le LOSC, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco représentent le trio du podium du championnat 2020-2021.

Le départ de Memphis Depay, un coup dur !

D’après le journaliste du quotidien Le Parisien, le départ de Memphis Depay au FC Barcelone et le possible transfert de Maxwel Cornet cet été ne sont pas de bons signes pour les Lyonnais en vue de la nouvelle saison. « Memphis Depay, c’était une star, un joueur important de ces dernières années à l’ OL. Il ne sera pas remplacé, en tout cas pas par un équivalent. Maxwel Cornet, moi je l’aime beaucoup, je trouve qu’il fait le boulot », a-t-il rappelé. « Je trouve qu’avec ces deux joueurs, un de perdu (Memphis, ndlr) et un qu’ils vont perdre (Cornet très courtisé, ndlr), si en plus on annonce qu’ils ont assez peu d’argent et qu’il faudra recruter malin, ça ne sent pas bon pour viser le podium », a expliqué Dominique Sévérac.