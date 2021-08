PSG Mercato : Messi déjà à la Factory, signature imminente ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2021 à 16:55

Désormais libre de s’engager avec le club de son choix après son départ du Barça, Lionel Messi est annoncé tout proche du PSG. La star argentine serait même déjà dans les locaux du Paris Saint-Germain.

Discussions avancées entre Messi et le PSG

Depuis jeudi soir, le FC Barcelone a lâché une véritable bombe dans le monde du football en annonçant à la surprise générale le départ de Lionel Messi. Après 21 ans de bons et loyaux services, l’international argentin de 33 ans va évoluer sous d’autres couleurs à partir de la saison prochaine. Intéressé par le septuple Ballon d’Or depuis plusieurs saisons, le Paris Saint-Germain travaille d’ores et déjà en coulisses afin de le récupérer gratuitement dans les prochains jours.

Ce vendredi, le journaliste Loïc Tanzi de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du club de la capitale ont un seul objectif depuis hier soir : mettre la main sur l’ancien capitaine des Blaugranas. Selon la source métropolitaine, les discussions avancent bien entre les deux parties. Pendant ce temps, un ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille croit savoir que l’affaire est presque bouclée entre les deux parties.

Mercato PSG : Rolland Courbis vend la mèche pour Messi

En effet, Rolland Courbis se félicite d’ores et déjà de la possible arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Le consultant sportif salive à la simple idée d’imaginer le trio Kylian Mbappé-Neymar-Lionel Messi sur les pelouses de Ligue 1. Courbis lâche même une bombe en relevant la présence de l’ancien numéro 10 du club culé dans les locaux de Paris SG.

« Une grosse rumeur plane sur Paris ! Lionel Messi aurait passé la nuit au Royal Monceau et serait à la Factory ! Quel bonheur s’il pose sa petite signature en bas du contrat ! En espérant que Mbappé prolonge dans la foulée si cette info est confirmée et actée ! », a lancé l’entraîneur français sur son compte Twitter. Si l'information de Courbis se confirme, le vice-champion de France se rapproche sérieusement du plus gros coup de ce mercato estival avec la signature du meilleur joueur du monde. La rumeur Messi au Paris SG prend donc de plus en plus d’ampleur dans la capitale.