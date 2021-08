ASSE Mercato : Nouveau point de Claude Puel sur le mercato

Publié par ALEXIS le 06 août 2021 à 22:15

À un peu plus de trois semaines de la fin du mercato estival, l’ ASSE n’a toujours pas recruté de nouveaux joueurs. Ce vendredi, Claude Puel a fait un nouveau point sur la situation de son équipe, en conférence de presse. Il espère réussir un joli coup avant la fermeture du marché.

ASSE : Puel procède à la restructuration financière du club en priorité

L’ ASSE n’a pas les moyens de recruter de nouveaux joueurs en ce moment. L’équipe de Claude Puel a pourtant besoin de se renforcer, surtout après avoir flirté avec la relégation en Ligue 2 la saison dernière. Selon le manager général des Verts, la tendance est de faire avec l’effectif actuel de l'AS Saint-Étienne, sans renfort, faute de budget pour recruter. « Le mercato est calme partout, sauf pour les clubs qui ont des propriétaires qui investissent et qui, dès lors, se régalent. Il est comme je l'avais annoncé, il n'y a pas de surprise », a-t-il d'abord indiqué.

« C’est mon 4e mercato avec l' ASSE et depuis le début nous essayons de ramener le club à des choses plus vertueuses pour lui et de l'intégrer dans des aspects financiers qu'il peut avoir. Il faut encore faire des efforts sur ce point », a ensuite expliqué Claude Puel. En effet, le coach des Verts a initié une opération dégraissage et réduction de la masse salariale de son équipe. Les joueurs au gros salaire sont ainsi poussés vers la porte de sortie du club depuis son arrivée en octobre 2019.

Le manager général à l'affût d'une opportunité

Toutefois, le coach des Stéphanois reste à l’écoute du marché jusqu’au soir du 31 août 2021, date de la clôture du mercato de l’été. « On regarde sur le marché des opportunités, comme nous avons pu le faire avec Yvan Neyou (milieu de terrain) ou Yvann Maçon (défenseur latéral), des joueurs passés entre les mailles et méconnus, mais qui ont du potentiel », a annoncé Claude Puel. L' ASSE a aussi recruté Jean-Philippe Krasso à l'été 2020, sans indemnité de transfert, mais l'attaquant Franco-Ivoirien ne satisfait toujours pas les attentes du staff technique de Sainté, contrairement à Neyou et Maçon.