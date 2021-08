Barça Mercato : Réaction de Griezmann au départ de Messi

Publié par Ange A. le 07 août 2021 à 04:15

Une page du FC Barcelone va se tourner cet été avec le départ annoncé de Lionel Messi. Coéquipier de l’Argentin au Barça, Antoine Griezmann s’est exprimé suite à l’annonce du départ de La Pulga.

Lionel Messi quitte le Barça, Antoine Griezmann réagit

Le monde du football est en ébullition depuis jeudi. Dans un communiqué publié sur toutes ses plateformes, le FC Barcelone a confirmé que Lionel Messi n’arborera plus la tunique Blaugrana. Faute d’accord entre les deux parties pour le renouvellement de son contrat expiré depuis le 30 juin, l’Argentin quitte son club de toujours. Depuis l’annonce du Barça, le sextuple Ballon d’Or est annoncé au Paris Saint-Germain. En attendant l’issue de ce dossier, les réactions pullulent suite au départ de Messi. Compère d’attaque de La Pulga ces deux dernières saisons, Antoine Griezmann n’est pas resté indifférent suite à l’annonce du club.

Dans un message relayé sur les réseaux sociaux, le numéro du FC Barcelone a rendu hommage au mythique numéro 10 argentin. « Merci pour tout ce que tu as fait à Barcelone ! Pour la ville, pour le club... tu as tout changé ! Je suis sûr que ce n’est pas un au revoir mais un à plus tard et que ton chemin se recroisera avec le FC Barcelone. Je te souhaite le meilleur, que toi et ta famille soyez heureux où que vous alliez. Très peu de gens savent ce que c’est d’être Messi et tu as été un exemple pour moi à tous points de vue », peut-on lire sur le compte Instagram de l’attaquant tricolore.

Messi parti, Griezmann libéré ?

Le départ de Lionel Messi chamboule sans doute les plans de Ronald Koeman pour la saison à venir. Avec les arrivées de Sergio Agüero, un grand ami de « Léo », et de Memphis Depay, le Barça était parti pour disposer d’une attaque de feu autour du génie argentin. Désormais, Antoine Griezmann s’érige comme le nouveau patron de l’attaque des Blaugranas. Chose impensable il a encore quelques semaines puisque le Français a souvent été poussé vers la sortie par les médias locaux.

L’ancien colchonero était encore annoncé sur le départ il y a quelques semaines. Pour la presse espagnole, son retour à l’Atlético Madrid devait alléger la masse salariale du club et permettre à la direction de prolonger Messi sans ambages. Certains ont longtemps estimé que La Pulga était un obstacle à l’épanouissement de Griezmann en Catalogne. Depuis sa signature en 2019, il n’a inscrit 35 buts et délivré 17 passes décisives en 99 apparitions. Avec le départ de l’Argentin, il revient plus que jamais à l’attaquant tricolore de faire taire les critiques et justifier le montant de son transfert (120 millions d’euros).