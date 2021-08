PSG Mercato : Première réaction de Messi après l’annonce du Barça

C’est une information qui a secoué le monde du football. Jeudi soir, le Barça a officiellement annoncé le départ de Lionel Messi. Si le PSG s’active déjà afin de récupérer l’attaquant argentin, le joueur de 33 ans a été profondément marqué par le communiqué du club catalan.

Après 21 ans de bons et loyaux services, Lionel Messi et le FC Barcelone ont mis fin à leur aventure jeudi soir. Dans un communiqué, le club catalan a annoncé que « bien qu'un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi et que les deux parties aient clairement l'intention de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il n'a pas pu être officialisé en raison d'obstacles économiques et structurels (règlement de la La Liga espagnole). Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne continuera pas à être lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que, finalement, il ne soit pas possible de répondre aux souhaits du joueur et du club. »