PSG Mercato : Pochettino confirme une tendance au Paris SG !

Publié par Ange A. le 07 août 2021 à 20:55

Alors que le mercato estival du Paris Saint-Germain est loin d’être terminé, certains jeunes pourraient de nouveau quitter le club. Une tendance confirmée par Mauricio Pochettino, l’entraîneur principal du PSG.

Deux départs surprises dans les tuyaux au PSG ?

Avec les grands noms encore annoncés au Paris Saint-Germain, Leonardo doit faire de la place pour les accueillir. Le directeur sportif parisien a déjà commencé en se séparant de quelques éléments comme Mitchel Bakker transféré à Leverkusen, Alphonse Areola et Marcin Bulka respectivement prêtés à West Ham et à l’OGC Nice. D’autres départs devraient survenir d’ici la clôture du mercato. Des titis ne seront pas épargnés comme l’a indiqué Mauricio Pochettino. Si Paris a fait le forcing pour récupérer Arnaud Kalimuendo et Eric Junior Dina Ebimbe cet été, le club de la capitale pourrait finalement de nouveau les céder. Chose que vient de confirmer l’entraîneur du PSG.

Pochettino tranche pour Kalimuendo et Dina Ebimbe

« Nous sommes content de lui, c'est un jeune joueur issu du centre de formation. Il fait de bonnes choses et on analyse. On verra à la fin du mercato les meilleures options pour lui et le club. C'est la même chose pour Eric Junior Dina-Ebimbe », a fait savoir Mauricio Pochettino cité par Le10Sport. Prêté au RC Lens la saison dernière, Arnaud Kalimuendo a effectué des débuts en professionnel remarquables.

L’avant-centre de 19 ans a terminé la saison avec 8 buts et 6 passes décisives en 31 matchs. Si les Sang et Or souhaitaient conserver le titi, le PSG a empêché son transfert définitif à Lens. Idem pour Junior Dina Ebimbe de retour d’un prêt avec option du Dijon FCO, lanterne rouge du championnat la saison dernière. Respectivement sous contrat jusqu’en 2023 et 2024, le milieu de terrain et l’attaquant sont encore des candidats au départ comme l’indique leur entraîneur.