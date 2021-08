PSG Mercato : Plus aucun obstacle devant Al-Khelaïfi pour Messi !

Publié par JEAN-LUC D le 07 août 2021 à 14:55

Sauf énorme revirement de dernière minute, Lionel Messi va s’engager en faveur du PSG dans les prochains jours. Presque tous les médias sont unanimes sur l’avenir de la star argentine après son départ du Barça. D’ailleurs, le principal danger qui pourrait se dresser contre Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier vient de disparaître.

Mercato PSG : Guardiola renonce à Messi !

Annoncé comme le principal concurrent du Paris Saint-Germain pour la signature de Lionel Messi, Manchester City a abandonné le dossier avant même d’avoir tenté une offensive pour la star du FC Barcelone. En effet, après avoir officialisé l’arrivée dans ses rangs de l’attaquant anglais Jack Grealish en provenance d’Aston Villa contre un chèque de 117,5 millions d’euros et celle à venir du buteur de Tottenham Harry Kane qui devrait coûter beaucoup plus cher, le champion en titre de Premier League est dans l’incapacité de se positionner sur Messi. Présent en conférence de presse vendredi, Pep Guardiola a lui-même confirmé cette tendance concernant une éventuelle venue de son ancien joueur chez les Citizens.

« Messi une opportunité ? On a dépensé 40 millions de livres pour Jack Grealish. 100 millions de livres que nous avons payés et 60 millions de livres que nous avons gagnés (grâce aux transferts). Et il portera le numéro 10. Nous avons été convaincus par Grealish et convaincus que Leo Messi resterait au Barça. En ce moment, Messi n’est pas dans nos plans », a déclaré l’entraîneur du club anglais, laissant ainsi la voie libre au PSG pour récupérer l’international argentin de 33 ans.

Accord entre le PSG et Lionel Messi

Laissé libre par le FC Barcelone au terme de son engagement, Lionel Messi va rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Presque tous les médias locaux et étrangers sont unanimes pour dire que l’affaire est quasiment réglée entre le septuple Ballon d’Or et le vice-champion de France. L’Équipe annonce des discussions avancées autour d’un contrat de trois ans (dont une en option) avec à la clé un salaire de 40 millions d’euros.

Le jeune frère de l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, propriétaire du PSG, Cheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani a annoncé sur Twitter vendredi soir que l’affaire est bel et bien bouclée entre le club parisien et l’ancien capitaine du Barça. « Les négociations sont officiellement conclues. Et l'annonce sera faite plus tard », a écrit l’autorité qatarienne. Après Sergio Ramos, Messi devrait donc être la seconde star du foot mondial qui Liga pour rejoindre la Ligue 1 durant ce mercato estival.