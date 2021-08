PSG Mercato : L’arrivée de Messi officialisée dans 24 heures ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 août 2021 à 18:55

Deux jours seulement après l’annonce de l’échec de sa prolongation avec le PSG, Lionel Messi est fortement pressenti au PSG. Les deux parties ont d’ores et déjà trouvé un accord. L’attaquant argentin pourrait même s’exprimer sur le sujet dans 24 heures.

Messi va parler dimanche au siège du Barça

Alors que le Mundo Deportivo a annoncé ce samedi que Lionel Messi pourrait être présenté comme un nouveau joueur du Paris Saint-Germain le mardi 10 août prochain, le principal concerné pourrait mettre fin au suspense et confirmer son accord avec le club parisien dans vingt-quatre heures. En effet, Lionel Messi donnera une conférence de presse dimanche, trois jours après l'officialisation de son départ de Barcelone. Le FC Barcelone a annoncé ce samedi que le récent vainqueur de la Copa América va prendre la parole lors d'une conférence de presse ce dimanche à 12h00 à l'Auditorium 1899, situé juste à proximité du Camp Nou. L’international argentin pourrait saisir cette occasion pour revenir sur son départ du Barça et évoquer peut-être son futur point de chute.

Accord avec le PSG pour un contrat de 3 ans

Si certains étaient encore pessimistes, le jeune frère de l’Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, propriétaire du PSG, Cheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani a confirmé sur son compte Twitter officiel que Lionel Messi a bel et bien trouvé un accord avec le vice-champion de France. Le cavalier qatarien explique notamment que « les négociations sont officiellement conclues » et « l’annonce » de l’arrivée de Messi au Paris SG « sera faite plus tard. » Le quotidien L’Équipe va dans le même sens et évoque des discussions bien avancées sur la base d’un contrat de trois saisons, dont une en option, et un salaire annule de 40 millions d’euros.

Après avoir étudié toutes les offres en sa possession, le septuple Ballon d’Or a conclu que le club francilien représente le meilleur projet en Europe avec des joueurs comme Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Angel Di Maria, Marco Verratti, Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Marquinhos. Après 21 ans passés en Catalogne sous le seul maillot des Blaugranas, la Pulga a donc décidé de poursuivre sa carrière en Ligue 1 à 33 ans.