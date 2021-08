OL Mercato : Lionel Messi au PSG, la réaction surprise de Bosz

Publié par Ange A. le 08 août 2021 à 05:55

Entraîneur de l’Olympique Lonnais, Peter Bosz n’est pas insensible à la signature annoncée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Après son match contre le Stade Brestois, le coach de l’OL s’est prononcé à ce sujet.

L’avis de Bosz sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG

Pour son retour en Ligue 1 Conforama, l’Olympique Lyonnais n’a pas pu faire mieux qu’un match nul. L’OL a été accroché au Groupama Stadum samedi par le Stade Brestois (1-1). Après la rencontre, Peter Bosz a exprimé sa déception suite à sa première manquée en championnat. Le technicien néerlandais espère signer sa première victoire lors de la prochaine journée à Angers. Outre la contreperformance de ses poulans, l’entraîneur de Lyon a été invité à se prononcer sur la signature annoncée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. En fin de contrat, l’Argentin n’a pas finalement son contrat comme l’a confirmé le FC Barcelone dans un communiqué jeudi. Depuis cette annonce, les rumeurs annocent une signature de Messi au PSG.

L’enflammade de Peter Bosz pour Paris et Messi

Le coach de l’Olympique Lyonnais est certain que Lionel Messi fera du bien au championnat. « Ce n’est même pas une question. Messi est pour moi le meilleur joueur du monde, de tous les temps. S’il joue en Ligue 1, chaque personne qui aime le foot aimera ça. Et moi, j’aime le foot », a confié Peter Bosz selon les propos relayés par But Foot Club. Reste plus qu’à attendre l’officialisation de la signature de l’Argentin au Paris Saint-Germain. Des premiers détails sur son futur contrat à Paris ont fuité. Le sextuple Ballon d’Or devrait s’engager pour deux saisons, plus en option, avec un salaire annuel s’élevant à 35 millions d’euros. Le capitaine de l’Albiceleste devrait faire ses adieux à son club de toujours ce dimanche au cours d’une conférence de presse au Camp Nou.