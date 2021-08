PSG Mercato : Messi lâche un indice sur sa prochaine destination

Publié par JEAN-LUC D le 08 août 2021 à 16:18

Lionel Messi a fait ses adieux au FC Barcelone ce dimanche lors d’une conférence de presse. Annoncé avec insistance au PSG, l’attaquant argentin a livré un indice sur sa prochaine destination.

Lionel Messi veut gagner à nouveau la LDC

Après 21 ans de bons et loyaux services et 810 matches toutes compétitions confondues, Lionel Messi quitte le FC Barcelone au terme de son contrat. Après le communiqué officiel du club catalan annonçant l’échec de la procédure de l’enregistrement de sa prolongation auprès de la Liga, l’international argentin a fait ses adieux au club de son coeur ce dimanche dans l’enceinte du Camp Nou. Si les rumeurs évoquent la possibilité de voir la Pulga rejoindre le championnat américain ou de retourner en Argentine chez les Newell's Old Boys, où il a évolué de 1994 à 2000, le septuple Ballon d’Or assure qu’il rêve de gagner une nouvelle Ligue des Champions.

« Les gens de Barcelone me connaissent et savent que je suis un vainqueur. Je veux continuer à être compétitif, en gagnant à nouveau la Ligue des champions et d’autres titres. Ce sera l’un de mes objectifs avec mon prochain club », a déclaré Messi en conférence de presse. Autrement dit, le natif de Rosario exclut totalement de rejoindre une destination exotique à 34 ans. La voie est donc désormais toute dégagée pour le PSG, Manchester City s’étant déjà déclaré hors course pour le natif de Rosario.

Mercato PSG : Messi attendu à Paris

D’après les informations du quotidien L’Équipe, Lionel Messi est attendu à Paris ce dimanche soir. Après l’accord trouvé entre ses représentants et Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, l’ancien capitaine du FC Barcelone va passer sa visite médicale ce soir ou lundi matin. Toujours selon la même source, il va parapher un contrat de trois ans (dont une saison en option) avec un salaire de 40 millions d’euros. Après la Liga et le Barça, Messi va rejoindre le Paris SG et enrichir davantage la Ligue 1 dès cette saison.