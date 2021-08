OM Mercato : 8 M€, ça chauffe pour une piste en Ligue 2 !

Publié par Ange A. le 09 août 2021 à 10:35

L’Olympique de Marseille est encore loin d’avoir bouclé son mercato estival. L’ OM n’aurait pas notamment renoncé à recruter, Zinedine Ferhat, l’une de ses vieilles cibles évoluant aujourd’hui en Ligue 2.

L’ OM ne lâche pas pour Zinedine Ferhat

Si l’Olympique de Marseille s’est considérablement renforcé cet été, des latéraux restent encore attendus. Le poste est vacant depuis le départ d’Hiroki Sakai et l’expiration du prêt de Pol Lirola. Pablo Longoria tente d’enrôler Daniel Wass et de faire revenir Lirola pour fournir ce poste. Outre ce secteur de jeu, Jorge Sampaoli veut encore renforcer son entrejeu avec un milieu offensif. Pour Mohamed Toubache-Ter, l’ OM n’a pas ainsi renoncé à recruter Zinedine Ferhat.

L’international algérien (13 sélections) évolue au Nîmes Olympique, avant-dernier match de Ligue 1 la saison dernière. L’insider révèle sur son compte Twitter que les discussions se poursuivent avec plus d’intensité en vue du transfert de Ferhat dans la cité phocéenne. « Marseille plus que chaud sur Ferhat… Les échanges se poursuivent et montent d’un cran », a-t-il écrit sur le réseau social.

Un deal à 8 M€ pour Ferhat ?

Malgré ses 6 buts et ses 10 passes décisives, le milieu offensif de 28 ans n’a pas suffi pour maintenir le Nîmes Olympique dans l’élite. Avec la relégation des Crocos et son contrat expirant dans un an, Zinedine Ferhat est plus que jamais sur le départ à Nîmes. Sa valeur marchande étant estimée 8 millions d’euros sur Transfermarkt, l’Olympique de Marseille peut espérer signer un nouveau renfort à moindre coût cet été. Reste maintenant à savoir combien Nîmes va réclamer pour l’Algérien. Le club gardois n’avait rien déboursé en indemnité de transfert en 2019 pour signer Ferhat en provenance du Havre AC.